Ethereum ve Bitcoin spot ETF’ler, faiz kararının ardından nihayet pozitife döndü.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH) ve Bitcoin (BTC), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 50 baz puan faiz indirimine olumlu tepki verdi. BTC fiyatı 60 bin doların altından 63 bin doların üzerine çıkarken, ETH de 2.550 dolara yükseldi.

ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonlarının (ETF) faiz indirimine ilk tepkisi ise negatif oldu. 18 Eylül’ü kırmızı geçiren ETF’lerde durum dün değişti. ETF’lerin neredeyse tamamı günü yeşil geçirdi.

Ethereum ETF’lere İlgi Geri Döndü

Ağustos sonunda işleme açıldıkların beri sınırlı ilgi gören Ethereum tabablı spot ETF’ler, 19 Eylül’de bu hafta ilk kez bir günü pozitif kapattı.

Farside Investors verilerine göre, dün Ethereum ETF’lere net 5,2 milyon dolar girdi. Fon girişinin tamamından BlackRock’ın ETF’si ETHA sorumlu.

ETHA’ya dün net 5,2 milyon dolar girdi. Diğer Ethereum ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Dünün ardından Ethereum ETF’lerin işleme açıldıkları tarihten beri net fon akışı, 610,5 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

Bitcoin ETF’lere İlgi Büyük

Spot Bitcoin ETF’ler, 19 Eylül’de Ethereum tabanlı ürünlerden çok daha iyi bir performans gösterdi.

Verilere göre, BTC ETF’lere dün net 158,3 milyon dolar yatırıldı. En yüksek yatırımı 81,1 milyon dolar ile ARKB aldı. Onu 49,9 milyon dolar ile FBTC, 10,4 milyon dolar ile BITB ve 7,4 milyon dolar ile EZBC izliyor.

Grayscale’in mini fonu BTC’ye de aynı süreçte 9,5 milyon dolar girdi. Günü negatif geçiren hiçbir Bitcoin ETF olmadı.

En büyük Bitcoin ETF olan IBIT dahil, diğer BTC ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.