Bitcoin spot borsa yatırım fonlarından (ETF) 8 Nisan’da toplamda 326 milyon dolar çıkış yaşandı.

Geri çekilmenin arkasında, küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik gerginlikler yer alırken, fonlardan üst üste dördüncü gün de çıkış yaşanması dikkat çekti.

Verilere göre, en büyük çıkış BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonunda, yaklaşık 252.9 milyon dolar olarak görüldü. Grayscale’in GBTC fonundan 8.5 milyon dolar, Ark’ın ARKB fonundan yaklaşık 20 milyon dolar ve Bitwise’ın BITB fonundan da 21.7 milyon dolar çekildi.

Yatırımcılar Temkinli: Hem Bitcoin Hem Ethereum Fonları Baskı Altında

Günün sonunda en büyük 10 Bitcoin spot ETF’sinin hiçbirine yeni para girişi olmadı. Fidelity’nin FBTC’si ve VanEck’in HODL fonu dahil olmak üzere birçok fon sabit kaldı. Ethereum spot ETF’leri de aynı şekilde zayıf bir performans sergiledi. Toplamda dokuz farklı fon 3.29 milyon dolarlık çıkış yaşarken, hiçbirine yeni yatırım gelmedi.

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Bu zayıf görünüm, özellikle Asya piyasalarında haftanın ortasında yaşanan sert satış dalgasıyla paralel ilerledi. Bitcoin yüzde 5.6 düşerek 75 bin 523 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 10.7 kayıpla 1.417 dolara kadar indi. Yatırımcılar, Donald Trump’ın başlatmaya hazırlandığı yeni ve kapsamlı vergi artışlarıyla ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevlenmesinden endişe ediyor.

Toplam Değer Yüzde 7 Düştü

Geniş kripto para piyasası da bu baskıdan payını aldı. Son 24 saatte toplam piyasa değeri yaklaşık yüzde 7 azalarak 2 trilyon 400 milyar dolara indi. Altcoin’lerde de tablo iç açıcı değildi; bazı küçük yükselişler yaşansa da genel düşüşü dengeleyemedi.

4/8 BlackRock Bitcoin ETF $IBIT net flow: -3,296 Bitcoin ($-253.18 million)

(3rd Highest Outflow Since Launch)

Volume traded: $2.1 billion https://t.co/GX5GSqw4ZL pic.twitter.com/fdI1R1aGUY — Trader T (@thepfund) April 9, 2025

Risk İştahı Azalıyor

Analistlere göre ETF’lerden para çıkışı, yalnızca kriptoya özgü değil; hisse senedi piyasaları da benzer bir şekilde yatırımcının riskten kaçtığı bir döneme girdi.

Unity Wallet COO’su James Toledano durumu şu şekilde özetledi:

“Kripto artık izole bir alan değil. Geleneksel finansla aynı havayı soluyor. Özellikle korkunun bu kadar hissedildiği zamanlarda bunu net bir şekilde görüyoruz.”

Ocak ayında ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasıyla kurumsal yatırım ilgisi zirve yapmıştı. Ancak son gelişmeler, bu ilginin giderek zayıfladığına işaret ediyor.