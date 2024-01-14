Darknet’te yasadışı madde satışı yaparak 9.138 BTC’lik gelir elde eden Ryan Farace ve bu fonları aklayan babası Joseph Farace hapis cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Ryan Farace, 2013 yılının Kasım ayıyla 2017 yılının Haziran ayları arasında işlettiği kârlı bir dark web girişiminden milyonlarca dolarlık kazanç sağladı. 72 yaşındaki Joseph Farace ise oğlu Ryan Farace’nin uyuşturucu satışından elde ettiği Bitcoin gelirlerinin aklanmasına yardım etti.

Maryland’de yaşayan baba ve oğul, dark web’de uyuşturucu madde satışı yapmaktan ve kripto paralarla kara para aklamaktan hapis cezasına mahkum edildi.

Baba Joseph Farace, 8 Ocak’ta mahkeme tarafından 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maryland’de Kripto Paralarla Kara Para Aklama Tezgahı

Daha önce de hapse girmiş olan Ryan Farace, yasadışı madde satışı ve kripto paralarla kara para aklama suçlarından 54 ay hapis cezasına ve 2 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Karara Maryland’deki ABD Bölge Mahkemesinde Yargıç Griggsby hükmetti.

Ryan Farace 2018 yılının Kasım ayında Bitcoin karşılığında darknet pazarları aracılığıyla yaygın olarak “Xanax” olarak bilinen alprazolam tabletlerinin üretimi ve dağıtımını içeren bir plan nedeniyle mahkum edilmişti. Davaya, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve İç Gelir İdaresi’nin dahil olmasıyla işler bir anda değişti. Soruşturmanın derinleşmesiyle Ryan Farace’nin darknet’te “XANAXMAN” takma adını kullanan kişi olduğu ve şimdiye kadar 9.138 BTC’lik gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Ryan Farace, 2020 yılında hapishanedeyken, yasadışı faaliyetlerini sürdürdü. Raporlar Ryan Farace’nin hapishanede kaçak bir cep telefonu kullanarak babasıyla iletişim kurduğunu, şifreli e-posta hizmetlerini kullanarak satın alma ve transferler işlemleri hakkında görüştüğünü gösteriyor.

Bununla birlikte Ryan Frace, bir alıcının adresini babasına göndermek için hapishanenin kütüphanesindeki bir kitabı kullanan Ryan Farace, 2.874 BTC’yi denizaşırı bir hesaba gizlice transfer etmek üzereyken yakalandı. Federal savcılar bu planı ortaya çıkardı ve toplamda 2.957,9 BTC’ye el koydu.