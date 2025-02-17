Malezya’da enerji krizi derinleşiyor. Yasa dışı kripto madenciliği, ülkenin kaynaklarını tüketerek yetkilileri baskınları artırmaya, tutuklamalar yapmaya ve ekipmanlara el koymaya zorluyor.

11 Şubat’ta bir evde yaşanan ufak çaplı patlama ve ardından başlayan yangın, ülkede yaşanan krizi bir kez daha gözler önüne serdi. Olay yerine giden yetkililer, evde yasa dışı bir Bitcoin madenciliği operasyonu yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Öte yandan bu tür faaliyetler, ülkenin enerji altyapısında ciddi mali kayıplara ve zorlanmalara neden oluyor.

Elektrik Yangını Yasa Dışı Faaliyeti Ortaya Çıkardı

Sungai Buloh bölgesi polis şefi Mohd Hafiz Muhammad Nor, Saujana Utama ve Bestari Jaya’dan 14 gönüllü itfaiyecinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yangın, sabah saatlerinde yerel bir kadının ihbarı üzerine fark edildi.

İtfaiye ve devriye ekipleri, kimsenin bulunmadığı eve zorla girdi. Yangının, odalardan birinde bulunan ve elektrik şebekesine yasa dışı şekilde bağlanmış modifiye elektrik devrelerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Bu devrelerin kısa devre yapması, yangına neden olmuştu.

Polis ve Tenaga Nasional Berhad (TNB) personeli tarafından yapılan ortak inceleme sonucunda, evin Bitcoin madenciliği için yasa dışı elektrik kullandığı belirlendi. Yetkililer, dokuz Bitcoin madencilik cihazı, dokuz fan ve bir D-link yönlendiriciye el koydu.

İlgili: Şanlıurfa’daki Kaçak Kripto Madencilik Tesisini Yapay Zeka Tespit Etti

Malezya’da Bitcoin Madencileri Elektrik Çalıyor

2018 ile 2023 yılları arasında Malezya, yasa dışı kripto para madenciliği nedeniyle yaklaşık 723 milyon dolar kaybetti. O dönemde, Bakan Yardımcısı Akmal Nasir, madencilerin sayaçsız elektrik kullandıklarını belirtmişti. Ancak enerji sağlayıcılarının bu tür kaçak kullanımları tespit etmek için yöntemleri bulunuyor. Ekim 2022’de yapılan bir operasyonda, yetkililer 467 bin dolar değerinde, sertifikasız 2 binden fazla madencilik cihazına el koyarak bu cihazları imha etti.

Tüm kayıplara rağmen, Malezya’da kripto para madenciliği yasa dışı değil; ancak elektrik hırsızlığı ciddi bir suç olarak kabul ediliyor.