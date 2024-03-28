Bitcoin Cash’te (BCH) ikinci blok ödülü yarılanmasına yalnızca altı günden daha az bir süre kaldı. Bitcoin Cash’te ilk yarılanma (halving) 2020 yılında gerçekleşmişti.

Bitcoin Cash’te blok ödülü yarılanmasına altı gün gibi kısa bir süre kaldı. Halving’e yalnızca saatler kala BCH fiyatında ve BCH’nin açık faiz oranında kayda değer yükselişler yaşanıyor.

CoinGecko verilerine göre BCH fiyatı son 24 saatte %5,5, son bir haftalık süreçte ise %33,5 oranında değer kazandı. Türev piyasasında BCH’nin açık faiz oranı ise 3 kattan fazla artış yaşadı ve Bitcoin Cash kripto para topluluğunun dikkatini çekmeyi başardı.

CoinGlass verilerine göre BCH’nin açık faiz oranı (OI) geride bıraktığımız hafta 213 milyon dolar seviyesindeydi. BCH’nin açık faiz oranı şu anda ise 706 milyon dolar seviyesinde. Söz konusu yükseliş, BCH’de blok ödülü yarılanması yaklaşırken yatırımcıların varlığa yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Bitcoin Cash Blok Ödülü Yarılanması Ne Zaman?

Bitcoin Cash (BCH) 2017 yılında Bitcoin’in hard fork’a gitmesiyle oluşturuldu. Bitcoin Cash’te (BCH) ilk yarılanma 2020 yılında gerçekleşti. Bitcoin Cash ağındaki blok ödülünü yarı yarıya azaltacak olan halving’in BCH fiyatı üzerindeki etkisine ilişkin çok sayıda spekülasyon var.

Bitcoin Cash’te her 210.000 blokta bir (kabaca 4 yıl) blok ödülü yarılanması gerçekleşiyor ve ağdaki BTC ödülleri %50 oranında azaltılıyor. Toplam arzı 21 milyon BCH ile sınırlı olan Bitcoin Cash’te her dört yılda gerçekleşen yarılanmalar deflasyonist bir etki yaratıyor.

28 Mart 2024 tarihi itibariyle BCH’deki blok ödülü yarılanmasına 940 bloktan daha az kalmıştı. Bu da yaklaşık beş günlük bir süreye denk geliyor. Blok ödülü yarılanmasıyla birlikte ağdaki blok ödülleri 6,25 BCH’den 3,125 BCH’ye gerileyecek.

NiceHash verilerine göre Bitcoin Cash’te (BCH) blok ödülü yarılanması 5 gün 11 saat sonra yani 3 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

BCH’ye Yönelik İlgi Artıyor

Bitcoin Cash’in (BCH) açık faiz oranındaki artış, yatırımcıların varlığa yönelik ilgisinde önemli bir patlama yaşandığına işaret ediyor. Analistler, bu ilginin devam etmesi durumunda BCH fiyatının 1 Nisan’a kadar 600 dolara ve önümüzdeki aylarda 2.000 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Öte yandan, ABD’nin en büyük kripto borsası Coinbase, 1 Nisan’da BCH için nakit karşılıklı ve marjlı vadeli işlem sözleşmelerini başlatacağını açıkladı. Bu da BCH’nin benimsenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Bitcoin Cash’te yarılanmanın yaklaşmasıyla ağın hash oranı da son üç ayda iki kat arttı. Bu da şu anda BCH madenciliği yapmanın, BTC madenciliği yapmaya kıyasla %0,2 ila %0,4 oranında daha kârlı olduğu anlamına geliyor.