Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında eşlerden birinin diğerinden habersiz kripto para yatırımı yapmasını kusur saymadı. Kararda, söz konusu yatırım davranışının günümüz ekonomik şartlarında meşru bir finansal tercih olduğu vurgulandı.

Kayseri’de görülen bir boşanma davasında, eşlerden biri diğer eşin kendi kazancıyla kripto para alım-satımı yaptığını belirterek bu durumu dava dosyasına kusur gerekçesi olarak sundu. Ancak davaya bakan ilk derece ve istinaf mahkemeleri, bu talebi yerinde bulmadı. Son sözü söyleyen Yargıtay ise kripto yatırımının tek başına evlilik birliğini zedeleyen bir davranış olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ekonomik Gerçeklik Vurgusu

Yüksek Mahkeme kararında, kripto paraların günümüzde yaygın bir yatırım aracı haline geldiği ifade edilerek, kişisel kazançla yapılan bu tür yatırımların evlilikte kusur teşkil etmediği belirtildi. Temyiz incelemesinin ardından verilen kararda, mahkemelerin boşanma gerekçelerini gerçek kusur davranışları üzerinden değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Hukuki Görüş: Her Kripto Yatırım Masum Değil

Kararı değerlendiren Avukat Fatih Karamercan, bireyin ailenin mali bütünlüğünü sarsmayacak şekilde yaptığı kripto yatırımların kusur kapsamında düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Ancak, ekonomik istikrarı ciddi biçimde riske atacak büyüklükteki yatırımların boşanma davalarında kusur olarak kabul edilebileceğine dikkat çekti.

Sonuç: Yatırım mı, Kusur mu?

Bu kararla birlikte, Yargıtay kripto paraya yapılan yatırımı modern bir finansal karar olarak değerlendirerek hukuk sistemine uyarladı. Ancak her olayda yatırımın kapsamı, amacı ve sonuçları ayrı ayrı analiz edilmeye devam edecek.