ABD Federal Yargıcı William Alsup, Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından verilen federal çalışanları toplu işten çıkarma emirlerini iptal etti.

Alsup, bu sürecin tamamen yasa dışı olduğunu ve başından beri hiç uygulanmaması gerektiğini belirtti. Karar doğrultusunda Personel Yönetim Ofisi (OPM), Savunma Bakanlığı’na işten çıkarmaların geçersiz olduğunu bildirmek zorunda kalacak. Ayrıca, OPM’nin vekil direktörü Charles Ezell’in ifade vereceği bir duruşma düzenlenecek.

Yargıç: OPM’nin Toplu İşten Çıkarma Yetkisi Yok

Yargıç Alsup, OPM’nin başka bir federal ajansa işten çıkarma talimatı verme yetkisi olmadığını açıkça belirtti.

“Personel Yönetim Ofisi’nin, tarih boyunca başka bir ajansın çalışanlarını işe alma veya işten çıkarma yetkisi yoktur.”

Alsup, deneme sürecindeki federal çalışanların hükümetin işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu işten çıkarmaların yasal dayanağının bulunmadığını söyledi.

DOGE Gizlilik ve Yetki Aşımı Nedeniyle Baskı Altında

DOGE, şeffaflık ihlalleri ve federal çalışan verilerine yasadışı erişim iddiaları nedeniyle hukuki baskı altında.

Amerikan İşçi Federasyonu (AFL) ve diğer sendikalar, DOGE’nin Çalışma Bakanlığı’na ait hassas verilere yasa dışı erişim sağladığını iddia ederek dava açtı.

Başkent Washington’daki Yargıç John Bates, DOGE’nin iç işleyişinin tamamen şeffaf olmadığını belirterek, ilk kez bir DOGE yetkilisinin yeminli ifade vermesine ve belgeleri teslim etmesine karar verdi.

Bates ayrıca Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Tüketici Finansal Koruma Bürosu, Çalışma Bakanlığı ve DOGE çalışanlarının sorgulanmasına izin verdi. Ancak, bu ifadelerin kamuya açıklanıp açıklanmayacağı henüz belli değil.

Ayrıca, Çevresel Biyolojik Çeşitlilik Merkezi, DOGE’nin federal şeffaflık yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek ayrı bir dava açtı. Bu kuruluş, DOGE’nin çevresel düzenlemeleri nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için belgelerin açıklanmasını talep ediyor.

Hükümet: OPM Sadece “Rehberlik” Sağladı

Hükümet yetkilileri, OPM’nin ajanslara işten çıkarmalar için yalnızca “rehberlik” sunduğunu, zorunlu bir emir vermediğini iddia ediyor.

Ancak Yargıç Alsup, birden fazla federal ajansın aynı gün aynı kararı uygulamaya çalışmasının “rehberlik” değil, açık bir emir anlamına geldiğini” belirtti.

“Birden fazla ajansın aynı anda benzer eylemlerde bulunması, bunun bir emir olduğu anlamına gelir. Basit bir öneri ya da talimat olsaydı, böyle bir eşzamanlılık olmazdı.”

Sendika avukatı Danielle Leonard, hükümetin açıklamalarına karşı çıktı ve federal çalışanların işten çıkarıldıklarına dair açık kanıtlar olduğunu savundu.

DOGE ve Elon Musk İçin Kritik Süreç

DOGE, federal çalışanların işten çıkarılması ve hükümet harcamalarının azaltılması amacıyla hızlı hareket ettiği için artan bir hukuki incelemeye tabi tutuluyor.

Bu dava, DOGE’nin hükümet içindeki rolünü ve yetkilerini sınırlandırabilecek bir emsal karar oluşturabilir. Yargıç Alsup’un aldığı karar, federal çalışanların korunması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.