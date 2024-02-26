Son duruşmada ABD’li savcılar, Changpeng Zhao’nun kefaletini değiştirmeye çalıştı.

ABD’de federal yargıç, Binance ile ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) arasında varılan uzlaşmayı onayladı. Binance bu uzlaşma kapsamında kara para aklamanın önlenmesi (AML) ve ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini kabul ederek 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre ABD’li federal yargıç söz konusu uzlaşmayı 23 Şubat Cuma günü onayladı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), uzlaşma anlaşmasını 2023 yılının Kasım ayında duyurmuştu.

Binance’in kurucusu ve o dönemki CEO’su Changpeng Zhao da borsada etkili kara para aklama önlemleri uygulamamakla ve BSA yasasını ihlal etmekle suçlandı. Bu kapsamda Changpeng Zhao borsadaki CEO’luk görevinden istifa etti.

Söz konusu uzlaşma, ABD’li yetkililerin yıllardır Binance’e yönelik sürdürdükleri soruşturmaların ardından geldi.

ABD’li savcılar Changpeng Zhao’nun Binance’te kara para aklamanın önlenmesi (AML) kurallarını etkili bir şekilde uygulamayarak platform aracılığıyla teröristlere, siber suçlulara ve çocuk istismarcılarına para akışına izin verdiğini iddia ediyor.

Bu kapsamda Binance 4,3 milyar dolarlık para cezasına çarptırıldı. Binance ayrıca 3 yıl boyunca sürekli gözetime tabi tutulacak ve kara para aklama karşıtı önlemlerini iyileştirecek.

Kara para aklama karşıtı yasaları ihlal etmekten suçlu bulunan Changpeng Zhao ise 175 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Changpeng Zhao ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’ya vardığı anlaşma kapsamında 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ancak geri dönmeme riski olduğu gerekçesiyle Changpeng Zhao’nun ailesinin yaşadığı Dubai’ye geri dönmesine izin verilmiyor. Bu nedenle Changpeng Zhao 2023 yılının Kasım ayından bu yana ABD’de yaşıyor.

Savcılar Zhao’nun Kefaletini Değiştirmek İstiyor

23 Şubat Cuma günü yapılan son duruşmada ABD’li savcılar, Changpeng Zhao’nun kefaletinde değişiklik yapılmasını talep etti. Bu kapsamda savcılar Zhao’nun herhangi bir seyahatten 3 gün önce haber vermesini, pasaportlarını teslim etmesini ve onay almadığı sürece ABD’deki ikamet adresini değiştirmemesini içeriyor.

Savcılar ayrıca Changpeng Zhao’nun konumunun anlık olarak takip edilmesini talep ediyor.

Changpeng Zhao’nun duruşması normalde 23 Şubat’ta gerçekleştirilecekti ancak kısa bir süre önce Nisan ayına ertelendi. Changpeng Zhao’nun cezasının belli olacağı duruşma 30 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Changpeng Zhao’nun işlediği suçlar nedeniyle 18 ay hapis cezasına çarptırılabileceği iddia ediliyor.