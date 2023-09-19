Yapay zeka coin’leri son dönemde ciddi popülarite kaybı yaşadı. Bu durum, doğrudan yapay zeka coin’lerinin fiyatlarını da etkiledi.

Yapay zeka teknolojisi, 2022 yılının sonlarında OpenAI’ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT’yi piyasaya sürmesinin ardından bir anda ciddi bir popülarite artışı yaşadı. Elbette bu durumdan kripto para piyasası da payına düşeni aldı. Yapay zeka coin’leri 2022 yılının son aylarında ve 2023 yılının başlarında ciddi ölçüde değer kazandı. Ancak gelinen noktada yapay zeka coin’lerine yönelik ilgi kayda değer bir şekilde azaldı.

Özellikle kripto para piyasasında yaşanan düşüşler, yapay zeka coin’lerine yönelik ilginin azalmasında etkili oldu. Her ne kadar yapay zeka coin’leri kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yatay seyir izlese de bu gidişatı değiştirebilecek birkaç faktör var.

Kripto para borsası Bitget tarafından hazırlanan ve CryptoPotato ile paylaşılan bir rapor, yapay zeka coin’lerinin popülaritesinin yeniden yükselişe geçebileceğini gösteriyor.

Özellikle yapay zeka teknolojisine yönelik olumlu gelişmeler, bu tür token’lerin değerinde önemli bir artışa yol açabilir.

Yapay zeka odaklı şirketlerin yeni ürünler geliştirip kullanıma sunması veya mevcut ürünlerinde önemli iyileştirmeler yapması, popülaritesinde kayda değer düzeyde azalma yaşanan yapay zeka tabanlı coin’ler için can suyu olabilir.

Bu duruma örnek olarak merkezsiz makine öğrenimi platformu Fetch.ai ile veri paylaşım platformu Ocean’ın Ağustos ayında kurdukları ortaklık örnek gösterilebilir. İkilinin kurdukları ortaklık kapsamında Ağustos ayında merkezsiz veri paylaşım platformunu piyasaya sürmesinin ardından yapay zeka token’lerine yönelik ilgide bir miktar artış yaşanmıştı.

Bitget tarafından hazırlanan raporda ayrıca medyadaki haberlerin de yapay zeka coin’leri üzerinde büyük bir rol oynadığı belirtiliyor.

Bitget’e göre yapay zeka teknolojisi odaklı olumlu haberler, bu tür token’lerin yükseliş yaşamasında etkili olabilir. Bitget, yapay zeka teknolojisine yönelik olumlu haberlerin bireysel yatırımcıların bu tür token’lere yönelik ilgisini arttırabileceğini ve dolayısıyla token fiyatlarının da yükselebileceğini öngördü.

Bitget’in raporuna göre başkalarının yapay zeka token’lerinden kâr elde ettiğini gören diğer yatırımcılar da FOMO’ya kapılarak yapay zeka token’lerine hücum edebilir.

Yapay zeka ile ilgili birden fazla etkinliğin yaklaştığı şu anda, yapay zeka sektörü 1. çeyrekteki görkemi günlerine geri dönebilir. Bu nedenle düşük seviyelerden yatırım yaparak pusuya yatmak iyi bir tercih olabilir.