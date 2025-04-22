Lider kripto para Bitcoin (BTC) uzun bir süredir kırmaya çalıştığı 85.000 dolar direncini aştı. Son 24 saatte 88.533 dolarla ayın en yüksek seviyesini belirleyen Bitcoin’de sıradaki hedefler merak ediliyor.

Bu kapsamda iki farklı yapay zeka botuna Bitcoin’in 1 Mayıs 2025 tarihinde hangi fiyattan işlem göreceği soruldu. Her iki yapay zeka da Bitcoin fiyatının 1 Mayıs 2025 tarihi itibariyle 90.000 doların üzerine yükseleceğini öngörüyor.

OpenAI’ın ChatGPT’si ve Elon Musk’ın Grok’u, piyasa görünümünün temkinli fakat iyimser olduğunu belirtiyor.

ChatGPT’nin Tahmini: 91.000 Dolar ile 96.000 Dolar Aralığı

ChatGPT, 1 Mayıs’ta Bitcoin’in 91.000 dolar ile 93.000 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. ChatGPT bu tahminini, geride bıraktığımız yılın Nisan ayında gerçekleşen Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrası yükseliş trendinin devam edeceği beklentisine dayandırıyor.

ChatGPT ayrıca spot Bitcoin ETF’lerine yönelik kurumsal ilginin devam ettiğini, piyasadaki fiyat düzeltmeleri sırasında ETF’lerin Bitcoin biriktirdiğini belirtiyor.

Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesindeki kırılımla birlikte Bitcoin’in boğa sezonu yapısını koruduğunu belirten ChatGPT, Bitcoin’de sıradaki direnç bölgelerinin 90.000 dolar ile 95.000 dolar aralığını olduğunu söyledi. ChatGPT, sürpriz bir makroekonomik gelişme veya düzenleme olmaması halinde yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Grok’un Tahmini: 88.000 Dolar ile 92.000 Dolar Aralığı

Elon Musk’ın Grok’u ise Bitcoin konusunda daha temkinli bir fiyat tahmininde bulundu. Grok, Bitcoin’in 1 Mayıs tarihinde 88.000 dolar ile 92.000 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.

Grok bu öngörüsünü Bitcoin’de RSI’ın nötr seviyede olmasına, hareketli ortamaların pozitif olmasına ve 80.000 dolar ile 82.000 dolar aralığının güçlü bir destek olarak çalışmasına dayandırıyor. Grok, Bitcoin’de 100.000 dolar seviyesinin ise güçlü bir direnç olduğuna vurgu yapıyor.

Ali Martinez’in Bitcoin Fiyat Tahmini

Popüler kripto para analisti Ali Martinez, 12 Nisan’da yaptığı paylaşımda Bitcoin’de kritik destek seviyesinin 82.600 dolar olduğunu söyledi. Martinez bu seviyede 1,98 milyon adresin 2,42 milyon BTC tuttuğunu belirtiyor. Bu da yatırımcıların güçlü ilgisini gösteriyor.

Öte yandan 95.620 dolar seviyesi ise kritik bir direnç olarak çalışıyor. Bu seviyede 1,66 milyon adres 1,66 milyon BTC’lik zararda. Analist bu seviyenin aşılması halinde Bitcoin’in 100.000 dolarlık psikolojik direnç seviyesini hedefleyebileceğini belirtiyor.