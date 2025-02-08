Binance için hazırlanan bir eğitim videosunda test amacıyla oluşturulan bir memecoin, yanlışlıkla ortaya çıkınca hızla değer kazandı.

BNB Chain üzerindeki “TST” isimli test token, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Aslında yalnızca eğitim amaçlı kullanılan bu token, yatırımcılar ve kripto fenomenleri tarafından hızla benimsendi ve gerçek bir varlık gibi işlem görmeye başladı.

Yanlışlıkla Tanıtıldı, Bir Anda Yükseldi

CZ, X platformundaki paylaşımında, eğitim videosunda test token’ın isminin yanlışlıkla göründüğünü ve videonun hemen yayından kaldırıldığını açıkladı. Ancak bu kısa süreli hata, token’ın sosyal medyada yayılmasına yetti

Çinli kripto fenomenlerinin ilgisiyle popülerleşen token, hızla yatırımcıların dikkatini çekti ve alım-satım işlemlerinin başlamasıyla piyasada yerini aldı. CZ ise konuya açıklık getirerek, “Bu, BNB Chain ekibi ya da başka biri tarafından çıkarılan resmi bir token değil, sadece eğitim amaçlı bir test token’ı.” dedi.

CZ ayrıca, token’ın yaratıcı adresinin özel anahtarlarının silindiğini ve Binance ekibinin elinde hiçbir token bulunmadığını vurguladı. Yine de “Eğitim videosunu geri yüklemeyi düşünebiliriz. İyi işlemler dilerim.” diyerek topluluğa mesaj gönderdi.

37 Milyon Dolarlık Değerlemeye Ulaştı

TST, başlangıçta 500 bin dolar seviyelerinde değerlenirken, hızla yükselerek 25 milyon dolar piyasa değerine ulaştı. İşlemler yoğunlaştıkça piyasa değeri 37 milyon doları aşarken, token’ın likiditesi 4,5 milyon dolara yükseldi.

MEXC ve PancakeSwap gibi platformlarda listelenen token, 0,02 ile 0,04 dolar arasında işlem gördü. Erken yatırımcılar ise büyük kazançlar elde etti. Bir yatırımcı satışlardan 303 bin 600 dolar, bir diğeri ise 258 bin 200 dolar kazanç sağladı.

Bu olay, meme coin’lere olan yüksek talebi bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu tür varlıklar, son dönemde daha fazla inceleme altına alınıyor.