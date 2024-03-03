Kripto milyonerinin yanlışlıkla servetini gönderdiği kadın, zengin hayatı yaşıyor.

Önde gelen bir kripto para borsasının gerçekleştirdiği yanlış transfer, Avustralyalı bir kadını ev sahibi yaptı. Hesabına milyonlarca dolar yatan kadın, parayla lüks bir malikane satın aldı.

Yanlışlıkla Gönderilen Kriptolarla Ev Aldı

Kripto para borsası crypto.com’un bir çalışanı, iddiaya göre 40 yaşındaki Thevamanogari Manivel’e 100 Avustralya doları (65 dolar) para iadesi yapmak istedi. Ancak iade yapılacak miktarın yazılması gereken yere hesap numarası girilmesi, işleri çıkmaza soktu.

Çalışanın yaptığı hata sonucu Manivel’e 100 değil, 10 milyon Avustralya doları (6,5 milyon dolar) gönderildi. Borsanın hatayı fark etmesi ise aylar aldı.

Manivel, hata fark edilene kadar Melbourne’de beş odalı lüks bir malikane satın aldı ve kız kardeşine hediye etti. Manivel, ayrıca kızı dahil altı kişinin Malezya’da açtığı hesaplara 4 milyon AUD gönderdi.

Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Manivel, yaklaşık 12 bin AUD ile Avustralya’dan kaçmaya çalışırken yakalandı. Açıklaması ise duyanları şaşırttı.

Avustralyalı kadın, parayı eşi Jatinder Singh’in bir yarışmada kazandığını sandığını söyledi. Ancak hem Singh hem de Manivel, parayı harcadıkları sırada transferin bir hata olduğundan haberdardı.

Olayın mahkemeye taşınmasının ardından Yargıç Martine Marich, Manivel’in kötü niyetle yola çıkmadığına ve yapılan yanlışlığı kendi çıkarına kullandığına kanaat getirdi.

Paranın büyük kısmının kurtarılması da Manivel’in yararına oldu. Manivel, 2 yıl topluluk hizmeti cezasına çarptırıldı.