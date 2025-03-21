Kripto balinası, yaptığı işlemlerden 1,8 milyon dolar kâr elde ederken, yanlış zamanlama nedeniyle potansiyel olarak kazanabileceği 10,9 milyon dolarlık devasa bir fırsatı kaçırdı.

Kripto para ticaretinde zamanlama hayati önem taşır ve büyük kazançlar ile hayal kırıklığı yaratan kayıplar arasındaki farkı belirleyebilir. Bunun en net örneği, son zamanlarda yaşanan ve bir kripto balinasının Aave (AAVE) işlemlerinden 1,8 milyon dolar kâr elde ederken, yanlış bir satış kararı yüzünden 10,9 milyon dolardan vazgeçmesiyle ortaya çıktı.

“0xfc0” cüzdan adresiyle tanımlanan bu balina, üç ay boyunca toplamda 43.885 AAVE token biriktirdi ve daha sonra bu tokenları sattı.

Zamanlama Hatasının Maliyeti

Spot on Chain tarafından paylaşılan blok zinciri verilerine göre, balina 23 Ağustos ile 27 Kasım arasında tokenları ortalama 145,90 dolar fiyatla satın aldı. Bu süreçte yaklaşık 6,4 milyon dolar harcadı ve kazanç elde etmek için tokenları Aave üzerinde stake etti.

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Ancak 20 Mart’ta balina, 44.765 AAVE’yi unstake edip her bir tokenı 183,27 dolardan Binance’e transfer etti. Bu işlemden 8,2 milyon dolar gelir elde ederek 1,8 milyon dolar net kâra ulaştı.

Yine de, yüzde 28’lik bu kazanca rağmen, yanlış zamanlama çok daha büyük bir kazancı engelledi. Spot on Chain verilerine göre, eğer balina AAVE varlıklarını aralık ayında token başına 380 dolara ulaştığında satmış olsaydı, 10,9 milyon dolar daha fazla kazanabilirdi.

Başka Bir Balina da Harekete Geçti

Bu arada, başka bir büyük yatırımcı dört aylık hareketsizliğin ardından yaklaşık 7,48 milyon dolar değerinde 43.500 AAVE tokenını FalconX’e transfer etti. Zincir üzerindeki verilere göre, bu yatırımcı hâlâ toplamda 67.426 AAVE tokenına sahip ve bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 11,61 milyon dolar. Ayrıca, yaptığı yatırımla yüzde 88,4 oranında kâr elde etti.