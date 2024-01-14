Son dönemde önde gelen analistler ve uzmanlar tarafından yapılan Cardano (ADA) fiyat tahminlerine yakından bakalım.

Özet:

Analistler ve uzmanlar, Cardano (ADA) konusunda iyimserliklerini sürdürüyor ve ADA’nın 2024 yılında kayda değer yükselişler yaşayacağını öngörüyor.

Bu tahminler arasında Bitcoin’de (BTC) yaklaşan blok ödülü yarılanmasının da etkisiyle Cardano’nın (ADA) 1 dolara hatta daha da üzerine yükseleceğine ilişkin öngörüler de var.

Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri

Cardano (ADA), 2023 yılının son çeyreğinde oldukça iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla bu performans, analistleri ve uzmanları, 2024 yılı tahminleri konusunda cesaretlendirdi. Bazıları Cardano’da (ADA) 2024 yılında ciddi bir yükseliş rallisi yaşanacağını öngörüyor.

Kripto para odaklı eğitici içerikler üreten YouTube kanalı Coin Bureau’nun sunucusu da ADA konusunda pozitif tahminlerde bulunan isimler arasında. Coin Bureau kısa bir süre önce yayınladığı videolarından birinde Cardano (ADA) için 1 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

Twitter (X) analisti Lucid, Cardano’nun teknolojisinden övgü dolu sözlerle bahsederek 10 dolarlık fiyat tahmininde bulundu.

Popüler kripto para analisti Ali Martinez ise ADA’nın piyasa döngüsünün, 2018-2020 döngüsüne benzediğini savunarak şu açıklamaları kaydetti:

Bu eğilim devam ederse, ADA’nın Nisan ayına kadar mevcut seviyeleri etrafında konsolide olduğunu ve boğa koşusunun potansiyel olarak yeniden başlaması için zemin hazırladığını görebiliriz.

Bu yılın Nisan ayında Bitcoin’de (BTC) blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesi bekleniyor. Altcoin’lerin Bitcoin’deki fiyat hareketliliklerini takip ettiği göz önünde bulundurulduğunda ADA’nın da bu süreçte yükselişe geçeceği söylenebilir.

Geride bıraktığımız yıl, Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello ve Twitter kullanıcısı Tyler Strejilevich da Cardano’ya (ADA) ilişkin fiyat tahminlerini paylaştı. Dan Gambardello ADA için 11 dolarlık fiyat tahmininde bulunurken Tyler Strejilevich ise Cardano’nun (ADA) önümüzdeki 60 hafta içerisinde %6.000 yükseliş yaşayacağını öngördü.

Cardano (ADA) fiyat tahminlerine daha yakından bakmak için bu konuda hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.