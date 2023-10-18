Oyun tutkunları artık Roblox ve Smite gibi oyunlar için ödeme yöntemi olarak XRP’yi kullanabilecek.

Özet:

Oyun şirketi Xsolla, BitPay ortaklığında Roblox ve Smite gibi oyunlar için XRP’yi ödeme yöntemi olarak kabul etmeye başladı.

XRP fiyatı, Temmuz ayında Ripple’ın SEC karşısında tarihi bir zafer kazanmasının ardından yaklaşık %80 oranında değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.

Bu tarihi zaferin ardından Coinbase ve CryptoCom başta olmak üzere birçok önde kripto para borsası XRP’yi yeniden listeledi.

XRP’nin Benimsenme Oranı Artıyor

Son dönemde birçok şirket, XRP’yi ödeme yöntemi olarak kabul etti. Bu konuda adım atan en son şirket, Xsolla oldu. Kaliforniya merkezli oyun şirketi Xsolla, müşterilerininin Roblox ve Smite gibi oyunlar için yapacağı ödemelerde XRP’yi kabul edeceğini duyurdu.

Bu gelişme, Xsolla’nın kripto para ödeme sağlayıcısı BitPay ile ortaklık kurmasının ardından gerçekleşti. BitPay cephesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Xsolla, BitPay ortaklığında artık Smitegame ve Roblox gibi oyunları için ödeme yöntemi olarak XRP’yi kabul ediyor. Daha önce hiç olmadığı gibi oyun satın almak, oynamak ve keyfini çıkarmak için en sevdiğiniz kripto para birimini kullanabilirsiniz.

Ripple (XRP) Küllerinden Doğdu

San Fransisco merkezli Ripple, 2020 yılının Aralık ayından bu yana SEC tarafından açılan bir davayla mücadele ediyordu. Bu süreç şirketi ciddi şekilde yıprattı ve XRP’nin piyasanın çok gerisinde kalmasına yol açtı. Kısa bir süre önce Ripple yetkilileri, SEC davasında şirketin 200 milyon doların üzerinde harcama yaptığını açıkladı.

Ancak 2023 yılının Temmuz ayında işler bir anda Ripple (XRP) lehine değişti. Davaya başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalardaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olmadığına hükmetti. Dolayısıyla Ripple, XRP’yi menkul kıymet olarak tanımlayan SEC karşısında tarihi bir zafer kazandı.

2020 yılında SEC’in dava açmasının ardından XRP’yi delist eden birçok kripto para platformu varlığı yeniden listeledi. Yargıç Analisa Torress’in bu kararının ardından XRP fiyatı %80’in üzerinde değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükseldi.

Her ne kadar XRP bu fiyat seviyesinde tutunmayı başaramasa da son dönemde popülaritesini yeniden arttırarak adeta küllerinden doğdu. XRP, Ripple’ın mahkemede art arda kazandığı zaferlerin ardından ABD’de yatırımcıların en çok tercih ettiği kripto para oldu.

Tüm bu gelişmeler ışığında birçok önde gelen analist ve uzman, XRP fiyatına ilişkin tahminlerde bulundu. Buradaki bağlantıya tıklayarak XRP fiyat tahminleri konulu içeriğimize göz atabilirsiniz.