HashKey Capital, Ripple’ın desteğiyle Asya’nın ilk XRP Takip Fonu’nu hayata geçirdi.

Bu fon, kurumsal yatırımcılara cüzdan açmadan ya da doğrudan işlem yapmadan XRP’ye düzenlenmiş erişim sunacak.

Fonun referans endeksi olarak CF Benchmarks kullanılıyor ve aylık bazda nakit ya da ayni (kripto ile) katılım ve geri çekim imkânı sağlıyor. Yani yatırımcılar XRP tutmadan da bu varlığa yatırım yapabiliyor.

HashKey Capital’ın likit fonlar yöneticisi Vivien Wong konuyla ilgili şöyle konuştu:

“XRP, günümüz piyasasında en yenilikçi kripto paralardan biri. Değer saklama, tokenize etme ve sınır ötesi transfer gibi işlemler için dünya genelinde kurumlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu fonla birlikte, XRP’ye erişimi daha kolay ve güvenli hale getiriyoruz.”

XRP’nin özellikle uluslararası ödemelerde geleneksel sistemlere göre daha hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunması onu tercih sebebi yapıyor. XRP Ledger (XRPL) üzerinden gerçek varlıkların tokenleştirilmesini de destekliyor ve hâlihazırda birçok banka ve finans şirketi tarafından kullanılıyor.

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Fon, HashKey’in kripto takip ürünleri alanındaki üçüncü adımı. Daha önce Bitcoin ve Ethereum fonlarını Bosera iş birliğiyle piyasaya sürmüştü. Düzenleyici onay alınması hâlinde, XRP Takip Fonu da önümüzdeki bir iki yıl içinde borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürülebilir.

HashKey ve Ripple ayrıca birlikte başka yatırım ürünleri geliştirmeyi de planlıyor. Özellikle sınır ötesi ödemeler ve varlık tokenizasyonuna yönelik DeFi çözümleri gündemde. XRPL üzerinde bir para piyasası fonu oluşturma fikri de değerlendiriliyor.

Blockchain’in Kurumsal Yayılımı

Vivien Wong, bu ortaklığın Ripple’ın blockchain ve dijital ödeme konusundaki deneyimi ile HashKey’in Asya’daki yatırımcı, regülatör ve finansal kuruluş ağına dayandığını belirtti. İş birliği sayesinde kurumsal blockchain uygulamaları ve finansal altyapı projelerinde ortak hareket edilecek.

Ripple Asya-Pasifik Genel Müdürü Fiona Murray ise, kurumsal yatırımcıların artık düzenlenmiş kripto ürünlerine yöneldiğini söyledi. Fonun, Asya’daki bu ihtiyaca yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca HashKey’in bölgedeki güçlü konumunun, kripto ve blockchain sektörünün büyümesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.