Ripple’ın XRP’sinin çoğunlukla XRP Ledger’ın bir parçası olarak sınır ötesi ödemelerde kullanıldığı düşünülüyor. Ancak görünüşe bakılırsa XRP’nin çok daha ilginç ve havalı bir kullanım alanı daha var.

Bununla birlikte XRP’nin yanı sıra BTC ve ETH’nin de bu kullanım alanında muhtemelen iyi bir iş çıkaracağını belirtmemiz gerekiyor.

Kripto para topluluğunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan avukat John Deaton, Twitter hesabı üzerinden XRP’nin ilginç bir kullanım alanına dair açıklamalarda bulundu.

John Deaton, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada on binlerce XRP yatırımcısını temsil ediyor.

John Deaton, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda XRP’nin özel jet rezervasyonu yapmak için kullanılabileceğini ifade etti. Bu hizmet, TapJets adlı bir şirket tarafından sunuluyor. TapJets ilginç bir şekilde Ripple ile SEC arasındaki davada mahkemenin dostu (amicus curiae) olarak yer almıştı. Amicus curiae, davada taraf olmadan mahkemeye davadaki konularla ilgili bilgi, uzmanlık veya içgörü sunarak yardımcı olur.

TapJets, Ripple ile SEC arasındaki davada sunduğu amicus curiae özetinde XRP’nin Cuma Gecesi Sorunu olarak adlandırılan problemi çözdüğünü belirtti. Cuma Gecesi Sorunu, müşterilerin geleneksel bankacılık hizmetlerini kullanarak ödeme yapamaması anlamına geliyor. Çünkü bankalar ve geleneksel finans kurumları Cuma geceleri çalışmıyor.

John Deaton, TapJets’in Uber’a benzediğini söyledi. TapJets’in acil olarak uçuş yapması gereken kişilere jet tahsis ettiğini ve bu tahsislerin anlık olarak gerçekleştiğini ifade etti. Müşterilerin yakıt, pilotlar, uçuş görevlileri, havaalanı ücretleri ve her şey için ödeme yapmaları gerekiyor. Ancak Cuma gecesi veya hafta sonu bankalar çalışmadığından bu durum zaman zaman bir probleme dönüşebiliyor.

Örnek vermek gerekirse Cuma gecesi Paris’e giderek parti yapmak ve birkaç yüz bin dolar harcamak istiyorsunuz. Ancak ulaşım için bir jete ihtiyaç duyuyorsunuz ve Cuma gecesi bankalar çalışmadığından bu ödemeyi yapamıyorsunuz. TapJets, kripto para ödemeleri aracılığıyla müşterilerini bu tür sorunlardan kurtarıyor.

Çünkü blockchain, kripto paralar ve hatta borsalar 7 gün 24 saat dur durak bilmeden çalışıyor.