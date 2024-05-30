Ünlü kripto analisti EGRAG CRYPTO, XRP tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

Analist, XRP fiyatının “The White Channel” adını verdiği yükselen kanalı takip ettiğini ve bu kanalın 3 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir hedefe doğru istikrarlı bir yükseliş öngördüğünü belirtti.

XRP’nin Piyasa Değeri 3 Trilyon Dolara Yükselebilir mi?

EGRAG CRYPTO’nun analizine göre, XRP’nin piyasa değeri, kanalın üst trend çizgisini kırması durumunda önemli bir artış yaşayabilir.

CoinGecko verilerine göre 0,5265 dolar seviyesinde işlem gören XRP’nin piyasa değeri 29,18 milyar dolar seviyesinde. EAGRAG CRYPTO’ya göre The White Channel’ın orta noktası 100 milyar dolara, üst sınırı ise 287 milyar dolara işaret ediyor.

EGRAG CRYPTO, XRP’nin bu trend çizgisini aşması durumunda, uzun vadede fiyatın 3 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşabileceğini öne sürüyor. EAGRAG CRYPTO’nun son analizi, önceki analizlerine kıyasla çok daha yüksek seviyelere işaret ediyor.

XRP’nin Piyasa Değeri ve Fiyat Geçmişi

XRP, Ripple’ın sınır ötesi ödemeler ağına güç veren dijital bir varlık ve finansal kuruluşlar arasında uluslararası transferleri kolaylaştırmak için tasarlandı. Bir kripto paranın toplam piyasa değeri, dolaşımdaki coin’lerin sayısının, güncel fiyatla çarpılmasıyla hesaplanıyor.

CoinMarketCap verilerine göre şu anda dolaşımda 55.430.475.754 XRP bulunuyor. Varlığın piyasa değerinin 3 trilyon dolara ulaşması, XRP fiyatının 54,12 dolara yükselmesi anlamına geliyor. Bu da mevcut fiyatlardan %10.179’luk bir artışa denk geliyor.

EAGRAG CRYPTO’nun bu analizi, bir başka analist tarafından yapılan 50 dolarlık fiyat tahminiyle oldukça uyumlu. XRP’nin gelecekteki fiyat performansı, benimsenme oranı, küresel rezerv para birimi olma vb. gibi biröok olasılığa bağlı.

Kripto para piyasası henüz birkaç yıllık nispeten kısa bir tarihe sahip ve gelecek yıllarda sektörel büyümenin devam etmesi halinde XRP de daha yüksek piyasa değerlerine ulaşabilir.