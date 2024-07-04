Son 24 saatte deyim yerindeyse kripto para piyasasında kan gövdeyi götürdü. Bu süreçte XRP de ciddi değer kaybı yaşadı. Çöküş sırasında XRP’nin günlük işlem hacmi %63 oranında artarak 1,55 milyar dolara yükseldi.

Son 24 saatte Bitcoin (BTC) fiyatının 56.800 dolar bandına kadar gerilemesiyle piyasada 3879 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Dolayısıyla bu süreçte birçok kripto para biriminin işlem hacmi önemli ölçüde arttı.

Son 24 saatte %4,64’lük düşüş yaşayarak 0,4453 dolar seviyesine gerileyen XRP’nin işlem hacmi de benzer şekilde artış yaşadı. Veriler, hem alıcıların hem de satıcıların XRP’ye ilgi gösterdiğine işaret ediyor.

Bazıları düşüş nedeniyle korkuya kapılıp satış yaparken bazıları ise düşüşü satın alma fırsatı olarak değerlendiriyor. Bu da XRP’nin işlem hacmindeki önemli artışı açıklıyor.

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XRP Fiyatı İçin Sırada Ne Var?

Yatırımcılar XRP fiyatını yakından takip ediyor. XRP’nin 0,46 dolar desteğinin altında kalmaya devam ettiği senaryoda varlığın fiyatı 0,41 dolara kadar gerileyebilir. Ancak analistlere göre boğaların 0,41 dolar ile 0,46 dolar aralığını güçlü bir şekilde savunacağını öngörüyor.

XRP’de yukarı yönlü hareket halinde SMA 50 göstergesinin işaret ettiği 0,503 dolar seviyesinde kritik bir direnç bulunuyor. Bu direncin aşılması halinde XRP fiyatı günlük grafikte SMA 200’ün işaret ettiği 0,554 ve 0,57 dolar dirençlerine doğru hareket gerçekleştirebilir.

Bu gelişmeler, XRP’nin gelecekteki fiyat hareketlerini şekillendirecek önemli dinamikler olarak dikkat çekiyor. Piyasa katılımcıları, bu dalgalı dönemde stratejik hamleler yaparak fırsatları değerlendirmeye çalışıyor.