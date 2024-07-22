Ripple’ın XRP’si son dönemde kaydettiği iyi performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle pek çok kişi, XRP’nin 2024 yılının yaz aylarında 1 dolara yükselip yükselemeyeceğini merak etmeye başladı.

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XRP, kripto para sektöründeki blue-chip projeler arasında değerlemesi en düşük varlıklardan biri olabilir. Bunun nedeni ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a açtığı dava.

Davanın 2024 yılının yaz aylarında sonuçlanacağı öngörülüyor. Bu nedenle birçok önde gelen uzman ve analist, XRP’nin yılın üçüncü çeyreğinde boğa koşusuna başlayabileceğini öngörüyor.

Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

Analist EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 1 dolarlık kilit direnç seviyesini aşmasıyla 3,5 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerleyeceğine inanıyor. EAGRAG CRYPTO’ya göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde XRP için 17 dolarlık astronomik fiyat seviyesine işaret etti. EAGRAG CRYPTO’nun bu tahmini, XRP için güncel fiyatlardan 39,5 katlık bir artışa işaret ediyor.

#XRP : The Bent Fork ($17 & Historical Support) – UPDATE: 🔍 June 2023: We introduced "The Bent Fork Chart." Here's the latest scoop: 🎯 New Top Target: $17

🚧 Key Resistance: $1 – both a structural barrier and psychological hurdle.

🏆 All-Time High (ATH): $3.5 – breaking… https://t.co/CAdFw956Ej pic.twitter.com/H8IQ03tCYu — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 8, 2024

Ripple geçmişte bu tür yükselişler yaşadı. Örnek vermek gerekirse 2017 yılının Kasım ayında 0,15 dolar seviyesinde işlem gören XRP, 2018 yılının Ocak ayında yani 60 günden kısa bir süre içerisinde 23 kattan fazla artış yaşadı.

İşte analistlerin ve uzmanların XRP’de önümüzdeki haftalarda göz önünde bulundurduğu faktörler:

1- Ripple-SEC Davası

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 2020 yılının Aralık ayında Ripple Labs, kurucusu Chris Larsen ve CEO’su Brad Garlinghouse’a dava açtı.

3,5 yılı aşkın süredir devam eden dava, XRP fiyatının sürekli baskılanmasına yol açtı. Ancak davada 2023 yılının ikinci yarısında yaşanan gelişmeler, davanın sonuçlanmaya yakın olduğuna dair beklentileri arttırdı.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da dahil olmak üzere birçok önde gelen isim, Ripple-SEC davasının kısa süre içerisinde sonuçlanacağına inanıyor.

Olumlu ya da daha az yıpratıcı bir sonuç, XRP’nin yıllardır üzerinde olan baskıdan kurtulmasıyla sonuçlanabilir. Bu senaryo özellikle kripto para piyasasındaki yükseliş trendiyle birleştiğinde XRP için önemli kazanımlara yol açabilir.

2- XRP Ledger’daki (XRPL) Gelişmeler

Henüz pek fazla kişi tarafından bilinmese de XRP’nin Solana gibi rakiplerine karşı gösterdiği fiyat performansından da anlaşılacağı üzere, bankalara yönelik bu kripto para biriminin akıllı sözleşme düzenleme katmanı XRP Ledger ile DeFi alanında patlama yapmak üzere.

a16z destekli blockchain geliştirici grubu EasyA’nin kurucusu Dominic Kwok, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda 134.000 geliştirici şirketinin uygulamasında Ledger hakkında bilgi edindiğini söyledi.

Celebrating 134,000 devs learning about the #XRP Ledger on @easya_app 🤳📱 Amazing dinner with @Ripple’s very own gigabrain @xrplebeian last night during #ETHCC. Fun fact: this restaurant is a UNESCO world heritage site! 😮 pic.twitter.com/hGp1BGqxGv — Dom | EasyA 🤳📱 (@dom_kwok) July 9, 2024

X’teki kripto para analistlerinden CryptoGeek ise XRP Ledger’ın 225 yılına kadar 30 ila 50 trilyon doları yöneteceğini ve işlemlerin XRPL’in DeFi token’ı CFT Token’a kayacağını öngörüyor.

Her ne kadar bu rakamlar abartılı gibi görünse de Ripple’ın geleneksel finansal sistemdeki rakibi Swift günde 5 trilyon dolarlık hacime sahip.

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3- Ripple’ın Ethereum’la Birlikte Çalışabilirliği

XRP fiyatındaki yükselişleri tetikleyebilecek bir diğer gelişme, Ripple’ın Ethereum’la birlikte çalışabilirliğinin artması. Zira şu anda Ethereum, merkeziyetsiz finans alanının şüphesiz lideri. Ayrıca yakın gelecekte Ethereum Sanal Makinesi ve XRP Ledger destekli bir yan zincirin piyasaya sürülmesi bekleniyor.

💥 @Ripple & @EvmosOrg have joined forces to build an XRP Ledger EVM sidechain! The sidechain will be built with #evmOS – a production-ready modular solution that leverages Cosmos SDK, IBC, and CometBFT to bring EVM compatibility to Web3 businesses. XRPL future is #interchain pic.twitter.com/VEOO8dawlh — Cosmos – The Interchain ⚛️ (@cosmos) May 14, 2024

Geride bıraktığımız Mayıs ayında Cosmos, Ripple ve Ethereum Cosmos geliştiricisi evmOS’un “bir XRP Ledger EVM yan zinciri oluşturmak için” ortaklık kurdu.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde kullanıcılar XRP Ledger’da çalışan bir merkezsiz uygulamadan hizmet almak için ETH kullanabilecek ya da tam tersi şekilde XRP token’lar doğrudan Ethereum Sanal Makinesi’nde harcanabilecek.

4- Ripple’ın Uluslararası Alandaki Büyümesi

XRP Ledger Temmuz ayında Güney Kore ve Japonya’da önemli iş birliklerine imza attı. Kısa bir süre önce Güney Kore’nin tek lisanslı sanal varlık hizmetleri sağlayıcısı Infinite Block, XRP Ledger entegrasyonlarını duyurdu.

Infinite Block ile kurulan bu ortaklık, Ripple Labs’in uluslararası alanda büyüme hedefinin bir parçası.

💥 @Ripple & @EvmosOrg have joined forces to build an XRP Ledger EVM sidechain! The sidechain will be built with #evmOS – a production-ready modular solution that leverages Cosmos SDK, IBC, and CometBFT to bring EVM compatibility to Web3 businesses. XRPL future is #interchain pic.twitter.com/VEOO8dawlh — Cosmos – The Interchain ⚛️ (@cosmos) May 14, 2024

Haziran ayının başlarında Ripple, “her iki ülkede de XRP Ledger üzerinde inovasyonu teşvik etmek ve bir dizi girişimi desteklemek amacıyla XRPL Japonya ve Kore Fonu’nu başlattığını duyurdu.

Ripple Stratejik Girişimler Başkan Yardımcısı Emi Yoshikawa konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında Ripple’ın Japonya ve Güney Kore’nin blockchain inovasyonu konusunda önemli bölgesel merkezler olduğuna inandığını söyledi.

5- XRP’nin Kullanıcı Aktivitesi 5 Ayın Zirvesinde

Bu ayın başlarında, Ripple ağı üzerindeki işlem hacmi Şubat ayından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı. Aynı zamanda, büyük miktarda XRP (1 milyon veya daha fazla) tutan adreslerin sayısı da 2024’te önemli ölçüde arttı.

Blockchain istihbarat firması Santiment’e göre, bu rakam 4 Temmuz itibarıyla 2.043’e yükseldi ve yıl başından bu yana %4,3’lük bir artışı temsil ediyor.

6- Ripple Halka Arz Olabilir

Ripple, SEC davasını sonuçlandırdıktan sonra halka arz (IPO) yaparak daha büyük yatırımcıların ilgisini çekmeyi planlıyor. Ancak, bu halka arzın Wall Street’te gerçekleşmesi beklenmiyor çünkü XRP, esas olarak büyük finansal kurumlar arasında uluslararası ödemeler için kullanılan bir kripto para birimi. Ripple Labs’ın CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin halka açılma ve uluslararası borsalarda işlem görecek hisseler çıkarma planlarını aktif olarak araştırdığını belirtti. Garlinghouse confirms that #Ripple is interested in going public, but they will probably carry out their IPO outside of the U.S. Right now, it doesn't make sense as long as Gary Gensler is still Chair of the SEC. Once Ripple goes public, the price of XRP will skyrocket! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/XCNvVfLP2o — Collin Brown (@CollinBrownXRP) June 2, 2024