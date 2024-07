Ripple, SEC davasını sonuçlandırdıktan sonra halka arz (IPO) yaparak daha büyük yatırımcıların ilgisini çekmeyi planlıyor. Ancak, bu halka arzın Wall Street’te gerçekleşmesi beklenmiyor çünkü XRP, esas olarak büyük finansal kurumlar arasında uluslararası ödemeler için kullanılan bir kripto para birimi.

Ripple Labs’ın CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin halka açılma ve uluslararası borsalarda işlem görecek hisseler çıkarma planlarını aktif olarak araştırdığını belirtti.

Garlinghouse confirms that #Ripple is interested in going public, but they will probably carry out their IPO outside of the U.S. Right now, it doesn't make sense as long as Gary Gensler is still Chair of the SEC.

Once Ripple goes public, the price of XRP will skyrocket! 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/XCNvVfLP2o

— Collin Brown (@CollinBrownXRP) June 2, 2024