XRP fiyatı, Polymarket yatırımcılarının 2025’te ATH’ye ulaşacağına dair bahisleri nedeniyle durakladı.

XRP, 23 Mayıs Cuma günü 2,4 dolardan işlem gördü. Bu seviye, Nisan ayında görülen dip noktasına göre yüzde 50’lik bir toparlanmayı temsil ediyor. Yatırımcılar, token’ın 2018’de ulaştığı 3,35 dolarlık zirve seviyesini yeniden göreceğine inanıyor. Bu hedefe ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazanması gerekiyor. Polymarket verilerine göre, XRP’nin rekor seviyeye ulaşma ihtimali 1 Mayıs’ta yüzde 24 iken, 23 Mayıs itibarıyla yüzde 46’ya yükseldi.

XRP İçin Yükseliş Beklentisini Destekleyen Gelişmeler

XRP’nin potansiyel yükselişi için en büyük etkenlerden biri, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot XRP ETF’lerine onay verme ihtimali olarak görünüyor. Polymarket’te de bu olasılık yüzde 85’e çıktı.

JPMorgan, bu ETF’lerin ilk yılında 8 milyar doları aşan girişler çekebileceğini öngörüyor. Öte yandan, kısa süre önce onay alan kaldıraçlı XRP ETF’si XXRP, yüzde 1,89 işlem ücretine rağmen 121 milyon doların üzerinde varlık topladı.

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Ripple Labs’ın, USD Coin’in geliştiricisi Circle’ı satın almak için görüşmelere başladığı da konuşuluyor. Satın alma gerçekleşirse, Ripple sabit coin piyasasında Tether’dan sonra ikinci sıraya yerleşecek. Bu hamle, geçen yıl piyasaya sürülen Ripple USD’nin konumunu da güçlendirebilir.

Yeni Oyuncu: Hidden Road

Likidite sağlayıcısı Hidden Road’un XRP Ledger ağına taşınması bekleniyor. Yıllık 10 milyar dolardan fazla işlem hacmine sahip olan bu platformun geçişi, ağdaki işlem yoğunluğunu artırabilir.