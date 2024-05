Analist Mikybull Crypto, XRP’de önemli fiyat artışlar yaşanmadan kısa bir süre önce sinyal veren bir teknik analiz indikatöründen bahsetti. Analist bu indikatörü “eşsiz” olarak tanımladı ve yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Tarihsel veriler, bu hareketli ortalama göstergesi, birkaç ay boyunca yeşil sinyal verdiğinde XRP fiyatında büyük artışların yaşandığını gösteriyor.

Mikybull Crypto, bu teknik analiz göstergesinin, XRP’yi Ocak 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.84 dolara taşıdığını grafik üzerinde gösterdi.

$XRP conservative bull target for this cycle is $2.4-$3.

A rare indicator that never fails. pic.twitter.com/kQFrBJRImw

— Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) May 10, 2024