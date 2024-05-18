Analist Mikybull Crypto, XRP’de önemli fiyat artışlar yaşanmadan kısa bir süre önce sinyal veren bir teknik analiz indikatöründen bahsetti. Analist bu indikatörü “eşsiz” olarak tanımladı ve yaklaşık 10 yıldır başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi.

Tarihsel veriler, bu hareketli ortalama göstergesi, birkaç ay boyunca yeşil sinyal verdiğinde XRP fiyatında büyük artışların yaşandığını gösteriyor.

Yeşil Sinyalleri Yükselişler Takip Ediyor

Mikybull Crypto, bu teknik analiz göstergesinin, XRP’yi Ocak 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.84 dolara taşıdığını grafik üzerinde gösterdi.

$XRP conservative bull target for this cycle is $2.4-$3. A rare indicator that never fails. pic.twitter.com/kQFrBJRImw — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) May 10, 2024

İndikatör ilk yeşil sinyalini, Ağustos 2015 ile Şubat 2017 arasında verdi. Bu dönemde, XRP’nin fiyatı 0.005 dolar seviyesine kadar gerilemişti. İlginç bir şekilde, yeşil sinyalin kaybolmasının ardından XRP fiyatı 2017 yılının Şubat ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar ciddi şekilde değer kazandı.

2019 yılının Ağustos ayı ile 2020 yılının Ekim ayları arasında bu desen tekrar yeşil sinyal seti vermeye başladı. Sonrasında XRP fiyatı 2021 yılının Nisan ayında 1,96 dolara yükseldi.

Bir analist, yakın geçmişte XRP’nin 1,98 dolara yükselmeye hazırlandığına dair tahminde bulundu. Ancak Mikybull Crypto XRP’nin şu sıralar çok daha büyük bir yükselişe hazırlandığını düşünüyor.

Analistin Ripple (XRP) Fiyat Tahmini

2021 düzeltmesinin ardından, yeşil sinyaller Mayıs 2022’de Terra ekosisteminin çöküşü sırasında yeniden ortaya çıktı. Bu sinyaller kısa bir süre önce sona erdi. Mikybull Crypto yeşil sinyallerin kaybolmasıyla birlikte XRP’de yeni bir boğa koşusunun yaklaştığına inanıyor.

Mikybull Crypto’ya göre XRP önümüzdeki dönemde 2,4 dolar ile 3 dolar arasında bir değerlemeye ulaşabilir. Ancak Mikybull Crypto bunun oldukça tutarlı bir tahmin olduğunu ve kripto para piyasasının durumuna da bağlı olarak XRP’nin çok daha yüksek seviyelere yükselebileceğini öngörüyor.

XRP Fiyat Tahminleri Yatırımcıları Heyecanlandırıyor

Yakın geçmişte XRP’ye dair yükseliş tahminlerinde bulunan tek analist Mikybull Crypto değil. Birçok analist, XRP’nin bu ayın başlarında 0,4235 dolarla dip yaptığını ve uzun vadede yükselişe geçmek için hazır olduğunu düşünüyor.

XRP şu anda $0.5207’den işlem görüyor ve son 24 saatte %0.49 arttı. Analistler, yaklaşan XRP artışı konusunda güvenli ve yatırımcılar heyecanla rallinin başlamasını bekliyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1 oranında değer kaybeden XRP 0,522 dolar seviyesinde işlem görüyor.