Ripple’ın blokzincir geliştiricileri, XRP Ledger için önemli bir dönemin eşiğinde olduklarını belirtiyor. Kısa süre önce Ripple, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından düzenlenen ilk dijital varlık borsası olan Archax ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu iş birliği, Ripple’ın geliştirme kolu olan RippleX tarafından da büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

XRP Ledger İçin “Yeni Bir Çağ” Başlıyor

RippleX, tarafından yapılan son açıklamada Ripple ve Archax arasındaki iş birliğinin sadece bu iki kuruluş için değil, aynı zamanda XRP Ledger (XRPL) topluluğundaki geliştiriciler ve kullanıcılar için de devrim niteliğinde olacağını vurgulandı. Bu iş birliği sayesinde, finansal kurumlar XRPL üzerinde gerçek dünya varlıklarını (RWA) token’leştirme imkanına sahip olacaklar.

Bu son ortaklık, XRP Ledger’ın (XRPL) geleceği için büyük fırsatlar sunuyor. RippleX, Archax ile yapılan iş birliğinin sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor ve bu iş birliğinin XRPL üzerinde yeni finansal araçların oluşturulmasına, DeFi uygulamalarının geliştirilmesine ve gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesine imkan tanıyacağını vurguluyor. Bu gelişmeler, XRP’nin teknolojik altyapısını önemli ölçüde güçlendirebilir ve kripto piyasasında daha geniş bir kabul görmesini sağlayabilir. Ancak, mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında, XRP’nin bu potansiyeli tam olarak yansıtıp yansıtamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Gerçek dünya varlıkları (RWA) projeleri, özellikle 2023’ün sonlarında ve 2024 yılında kripto para piyasasında büyük ilgi gördü. Ripple ile Archax arasındaki bu ortaklık, XRP Ledger üzerinde DeFi uygulamaları ve yeni finansal araçların yaratılmasını mümkün kılacak. RippleX ayrıca, XRPL’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği 2,8 milyardan fazla işlemle 1 trilyon dolardan fazla değeri taşıdığına ve 5 milyondan fazla aktif XRP cüzdanının desteklendiğine vurgu yaptı.

XRP Fiyatı Tepki Vermedi

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, XRP’nin fiyatı son haftalarda önemli bir yukarı yönlü hareket sergilemedi. CoinGecko verilerine göre, son 30 gün içinde XRP’nin fiyatı %4,6 oranında artarken, son bir yıldaki artış oranı %12,6 seviyelerinde kaldı.

7 Ağustos 2024 tarihinde Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres’in verdiği karara rağmen XRP fiyatı beklentilerin altında performans gösterdi. Torres, SEC’in Ripple’a uygulamak istediği 2 milyar dolarlık cezayı 125 milyon dolara düşürdü, ancak bazı uzmanlar, SEC’in bu karara itiraz edebileceğini ve bunun da XRP’nin fiyat hareketleri üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyor.

XRP’nin geleceği bu yeni iş birlikleri ve teknolojik gelişmelerle şekillenirken, piyasa aktörleri XRP’nin fiyat hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1 oranında değer kazanan XRP 0,572 dolar seviyesinde işlem görüyor.