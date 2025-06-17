XRP fiyatı bir süredir dar bir aralıkta sıkışmış görünse de, teknik göstergeler yeni bir yükseliş dalgasının yaklaşabileceğini işaret ediyor. Özellikle Bollinger Band Genişliği (BBW), 2024 Kasım ayındaki büyük ralli öncesinde görülen seviyelere kadar gerilemiş durumda.

Bollinger Band Genişliği Alarm Veriyor

Kripto para analisti Mr. Xoom, XRP’nin günlük grafiğinde Bollinger Band Genişliği’nin düşmeye devam ettiğini ve şu anda 10,59 seviyesine kadar indiğini belirtti. Bu oran, 2024 Kasım ayında XRP’nin %580’lik yükselişle 0,5 dolardan 3,4 dolara sıçramasından hemen önce 5,81 seviyesindeydi.

Bollinger Band Genişliği’nin daralması genellikle düşük volatilite ve piyasa kararsızlığı anlamına gelir. Ancak tarihsel olarak bu tür daralmalar, genellikle büyük bir fiyat hareketinin habercisi olmuştur. Bu hareket yukarı da olabilir, aşağı da. Fakat analistlere göre teknik yapı bu kez yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini güçlendiriyor.

İlgili: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Simetrik Üçgen ve Boğa Flama Formasyonu

XRP, Ocak ayında ulaştığı 3,4 dolar seviyesinden sonra simetrik üçgen yapısında konsolide oluyor. Bu yapı, genellikle yön belirleyici bir patlama öncesi oluşan teknik formasyonlardan biridir. Ayrıca analist Mr. Xoom, fiyat hareketinin uzun süreli bir boğa flaması yapısına benzediğini de söylüyor.

Eğer bu yapı yukarı yönlü kırılırsa, XRP’nin hedef seviyesi 4,70 dolar olabilir. Bu seviye, mevcut fiyat olan 2,24 dolardan %109’luk bir yükselişe karşılık geliyor. Teknik olarak bu hedef, önceki yükselişin (flagpole) yüksekliğiyle mevcut konsolidasyon bölgesinden hesaplanarak elde ediliyor.

Sonuç: Yeni Bir XRP Rallisi Mümkün mü?

Tarihler ve teknik göstergeler bir kez daha büyük bir hareketin eşiğinde olunduğunu gösteriyor. Ancak her zaman olduğu gibi bu tür daralmalar hem yükseliş hem de düşüş öncesinde görülebildiğinden, yatırımcıların temkinli olması gerekiyor.

Yine de simetrik üçgen yapısı, flama benzeri konsolidasyon ve XRP’nin daha önceki patlama dönemine benzerlikler, önümüzdeki günlerde volatilitenin hızla artabileceğine işaret ediyor. Analistlerin beklentisi yukarı yönlü olsa da, piyasa tepkisi dikkatle izlenmeli.