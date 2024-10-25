XRP fiyatında son haftalarda yaşanan sert düşüşler sonucunda teknik analiz grafiğinde ölüm kesişimi (death cross) oluşumu gözleniyor.

XRP’de kısa vadede ölüm kesişimi oluşması, yatırımcıların endişeye kapılmasıyla sonuçlanabilir. Teknik analizde ölüm kesişimi, kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların (EMA), uzun vadeli EMA’ların altına düşmesiyle oluşuyor ve bu durum güçlü bir düşüş trendine işaret eden olumsuz bir sinyal olarak yorumlanıyor. XRP’de de EMA’ların aşağı yönlü kesişmeye yaklaştığı gözlemleniyor.

XRP grafiğinde ölüm kesişiminin gerçekleşmesi halinde çok daha büyük bir fiyat düzeltmesi gerçekleşebilir. Her ne kadar kısa vadeli olarak yükselen trend çizgisi 0,50 dolarda geçici bir destek sağlasa da, XRP mevcut fiyat hareketinde güçlü bir yükseliş ivmesi gösteremiyor ve XRP’de kararsız bir görünüme yol açıyor.

Analistler, XRP’nin şu anki trend çizgisi ve 0,49 dolar seviyelerinde önemli destek arayışında olduğunu belirtiyor ve 0,45 dolar seviyesinde güçlü bir satın alma baskısıyla karşılaşabileceğini öngörüyor. Düşüş baskısının devam etmesi halinde, XRP için bir sonraki önemli destek noktası olarak 0,42 dolar öne çıkıyor.

SEC Davasındaki Gelişmeler XRP Fiyatını Baskılıyor

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere Ripple ile SEC arasındaki davada 2 Ekim itibariyle temyiz süreci başladı. SEC’in 2 Ekim’de temyiz başvurusunda bulunmasının ardından Ripple da karşı temyiz başvurusunda bulundu.

SEC, temyiz başvurusunda mahkemenin XRP’nin doğrudan bir menkul kıymet olarak değerlendirilmediği kararına itiraz etmek yerine, Ripple’ın gerçekleştirdiği XRP satışlarının niteliğine odaklandı. Bu durum, XRP’nin menkul kıymet olmadığına dair mahkeme tarafından verilen kararın geçerli olduğu anlamına geliyor.

Ripple ise karşı temyiz başvurusu kapsamında C formunu kısa bir süre önce sundu. Ripple, karşı temyiz başvurusunda şu dört maddeye odaklandı:

Yatırım Sözleşmesi Tanımı : Ripple, 1933 Menkul Kıymetler Yasası’na göre bir yatırım sözleşmesinin mutlaka bir sözleşme, satış sonrası yükümlülükler ve alıcıya satıcının faaliyetlerinden kâr elde etme hakkı gibi unsurları içermesi gerektiğini savunuyor.

: Ripple, 1933 Menkul Kıymetler Yasası’na göre bir yatırım sözleşmesinin mutlaka bir sözleşme, satış sonrası yükümlülükler ve alıcıya satıcının faaliyetlerinden kâr elde etme hakkı gibi unsurları içermesi gerektiğini savunuyor. Howey Testi : Ripple, mahkemenin XRP’nin transferlerinin Howey Testi’ne uygun olduğu yönündeki kararına itiraz ediyor. Ripple, bu işlemlerin bir ortak teşebbüse yapılan yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor.

: Ripple, mahkemenin XRP’nin transferlerinin Howey Testi’ne uygun olduğu yönündeki kararına itiraz ediyor. Ripple, bu işlemlerin bir ortak teşebbüse yapılan yatırım olarak değerlendirilemeyeceğini savunuyor. Adil Bildirim Eksikliği : Ripple, federal menkul kıymet yasalarının dijital varlıklara uygulanmasındaki belirsizlik ve SEC’in tutarsız ve kasıtlı olarak belirsiz açıklamalarının kendisine adil bildirim sağlanmadığını ileri sürüyor.

: Ripple, federal menkul kıymet yasalarının dijital varlıklara uygulanmasındaki belirsizlik ve SEC’in tutarsız ve kasıtlı olarak belirsiz açıklamalarının kendisine adil bildirim sağlanmadığını ileri sürüyor. İhtiyati Tedbirin Belirsizliği: Ripple, verilen ihtiyati tedbirin Federal Hukuk Usul Kuralları’na uygun olmadığını ve yeterince açık bir şekilde belirtilmediğini savunuyor.