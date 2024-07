XRP fiyatı son 24 saatte %4 oranında değer kaybetti. Bu yazımızda XRP’nin geleceği ve analist yorumlarına yakından bakacağız.

Özet:

XRP fiyatı kritik bir noktada işlem görüyor ve teknik analiz verileri potansiyel bir kırılıma işaret ediyor. Ancak kripto para piyasasının genelindeki düşüş trendi nedeniyle XRP’nin geleceğini de belirsizlik içerisinde.

Analist Crypto Rover, XRP’nin 5 yıllık bir konsolidasyon modeli içerisinde hareket ettiğini belirterek simetrik üçgen formasyonu oluşturduğunu kaydetti. Analiste göre bu formasyonun kırılımı aşağı veya yukarı yönde sert bir hareketle sonuçlanabilir.

$XRP has been consolidating in this pattern for 5 years now… pic.twitter.com/evGJxnubcN

— Crypto Rover (@rovercrc) July 3, 2024