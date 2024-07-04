XRP fiyatı son 24 saatte %4 oranında değer kaybetti. Bu yazımızda XRP’nin geleceği ve analist yorumlarına yakından bakacağız.

Özet:

Analist Crypto Rover XRP’nin 5 yıllık bir konsoldasyon modeli içerisinde hareket ettiğini belirtti.

Veriler, 2023 yılının Temmuz ayından bu yana birçok varlığın XRP’den daha iyi performans kaydettiğini gösteriyor.

XRP fiyatı kritik bir noktada işlem görüyor ve teknik analiz verileri potansiyel bir kırılıma işaret ediyor. Ancak kripto para piyasasının genelindeki düşüş trendi nedeniyle XRP’nin geleceğini de belirsizlik içerisinde.

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Analist Crypto Rover, XRP’nin 5 yıllık bir konsolidasyon modeli içerisinde hareket ettiğini belirterek simetrik üçgen formasyonu oluşturduğunu kaydetti. Analiste göre bu formasyonun kırılımı aşağı veya yukarı yönde sert bir hareketle sonuçlanabilir.

$XRP has been consolidating in this pattern for 5 years now… pic.twitter.com/evGJxnubcN — Crypto Rover (@rovercrc) July 3, 2024

Crypto Rover, XRP’nin son 5 yıldır bu simetrik üçgen formasyonu içerisinde hareket ettiğine ve üçgenin alt ve üst çizgileri arasında konsolide olduğuna dikkat çekti.

Analiste göre kırılım noktasına ulaşıldığında yatırımcıların XRP’nin işlem hacmini yakından takip etmesi fayda sağlayabilir. Eğer hacim yeterince yüksek değilse kırılım başarısızlıkla sonuçlanabilir. Analistler, olası bir kırılım durumunda yatırımcılara destek ve direnç seviyelerinin yeniden test edilmesini beklemelerini tavsiye ediyor.

Crypto Rover’ın takipçilerinden bazıları, XRP’nin tıpkı bir stabilcoin gibi hareket ettiğini ve volatilitesi en düşük varlıklar arasında yer aldığını söyledi. Bazıları ise XRP’nin öldüğünü ve toparlanamayacağını iddia ediyor. XRP’nin kripto para sektörüne öncülük etmeye devam edeceğini ve ölmeyeceğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

CoinMarketCap verilerine göre 2023 yılının Temmuz ayından bu yana Solana (SOL) %600’den fazla ve Cardano (ADA) %32,85’ten fazla artış yaşadı. Bu süreçte XRP fiyatı ise %6 oranında düşüş kaydetti.

Ripple’ın SEC ve ABD’nin Kaliforniya eyeletine karşı elde ettiği zaferlere rağmen XRP fiyatı son bir yılda en kötü performans gösteren kripto paralar arasında yer alıyor.

XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık %4 oranında değer kaybetti ve 0,4515 dolar seviyesinde işlem görüyor. XRP’de RSI 35 puan seviyesinde. Bu XRP’nin aşırı satış baskısı altında olduğuna işaret ediyor ve düşüş beklentilerini doğruluyor.