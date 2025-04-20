XRP’de yeni oluşturulan adres sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum XRP fiyatının 2 dolar desteğini kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

Kripto para analitik platformu Glassnode’un verilerine göre XRP ağındaki yeni adres sayısı bir ayda yüzde 44 oranında gerileyerek 22 Mart’taki 5.200 adreslik zirvesinden 17 Nisan’da 2.900’e geriledi.

The #XRP network has been shrinking over the past month! Newly created addresses have dropped from 5,200 to just 2,900. pic.twitter.com/Vi6kvFuTya — Ali (@ali_charts) April 19, 2025

Yeni Adreslerdeki Düşüş Fiyatla Paralel

Ağ etkinliğindeki bu düşüş, fiyat hareketiyle paralel ilerliyor. Çünkü yeni adres sayısındaki gerileme, kullanımın ve yatırımcı güveninin azaldığına işaret eder ve genellikle fiyat düşüşlerinin habercisi olarak görülür.

Ayrıca bu gelişme, XRP’nin teknik olarak da boğa lehine olmayan bir tablo çizdiği bir döneme denk geliyor.

‘Baş ve Omuzlar’ Formasyonu: Düşüş Devam Edebilir

Kripto para analisti Ali Martinez, 17 Nisan tarihli analizinde XRP’nin klasik bir “baş ve omuzlar” düşüş formasyonu sergilediğini belirtti.

Analize göre boyun çizgisi: 2,05 dolar ve bu seviye yeniden test edildi. Martinez’e göre XRP’de yeni olası hedef 1,30 dolar ile 1,40 dolar aralığı. Bu da mevcut seviyeden %30’un üzerinde potansiyel bir düşüşe işaret ediyor.

According to Thomas Bulkowski, this pullback occurs "just to make trading interesting." $XRP pic.twitter.com/TC5ODJWWQS — Ali (@ali_charts) April 17, 2025

Eğer XRP, bu boyun çizgisini tekrar destek olarak kıramazsa, daha derin bir satış baskısı riski oldukça yüksek.

Destek Nerede Oluşabilir?

Analist CrediBULL, XRP’nin toparlanabilmesi için 1,60 dolar civarında bir dip oluşturması gerektiğini savunuyor. Bu sırada, kısa pozisyonlarda ciddi artış görülüyor; ayılar, fiyatın 2 doların altına sarkmasını hedefliyor.

Olumsuz teknik görünüme rağmen, ağda balinalar tarafından yapılan büyük işlemlerde artış gözlemleniyor. Bu da Ripple ve SEC arasındaki davada sona yaklaşıldığına dair beklentileri güçlendiriyor.