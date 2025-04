XRP’de yeni oluşturulan adres sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum XRP fiyatının 2 dolar desteğini kaybetmesiyle sonuçlanabilir.

Kripto para analitik platformu Glassnode’un verilerine göre XRP ağındaki yeni adres sayısı bir ayda yüzde 44 oranında gerileyerek 22 Mart’taki 5.200 adreslik zirvesinden 17 Nisan’da 2.900’e geriledi.

The #XRP network has been shrinking over the past month! Newly created addresses have dropped from 5,200 to just 2,900. pic.twitter.com/Vi6kvFuTya

— Ali (@ali_charts) April 19, 2025