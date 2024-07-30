XRP’de bu formasyon, kısa vadede devasa fiyat hareketliliği beklentilerini arttırıyor.

Özet:

XRP grafiğinde Bollinger Bantları giderek daralıyor, bu da büyük bir fiyat hareketi yaşanabileceğine dair beklentileri arttırıyor.

Kripto para piyasasındaki yatırımcı duyarlılığının XRP’nin fiyat performansı üzerinde etkili olması bekleniyor.

XRP Boğa Koşusuna mı Hazırlanıyor?

Bu ayın başlarında 0,38 dolara kadar gerileyen XRP, hızla toparlanarak 0,63 dolar seviyesini aştı. Bir süredir 0,55 dolar ile 0,60 dolar arasında konsolide olan XRP, son birkaç saat içinde yeniden yükselişe geçti.

Son 24 saatte %4,75 oranında değer kazanan XRP, şu anda 0,63 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. X’teki kripto para analistlerinden TonyTheBullBTC, XRP grafiğinde daha önce boğa koşusuyla sonuçlanan bir model oluştuğunu ve XRP fiyatının yakında patlama yaşayabileceğini öngörüyor. TonyTheBullBTC, XRP’deki Bollinger Bantlarının daha önce hiç olmadığı kadar sıkıştığını belirtti.

TonyTheBullBTC, Bollinger Bantlarının bu kadar sıkılaşmasının en son 2018 yılında yaşandığını ve bunun ardından %6.000’lik bir fiyat artışının gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca, mevcut sıkışmanın 2018’dekinden daha güçlü olduğuna dikkat çekti ve bunun XRP fiyatında büyük bir hareketin habercisi olabileceğini ifade etti.

1980’lerin başında John Bollinger tarafından geliştirilen Bollinger Bantları, varlıktaki fiyat dalgalanmalarını ve fiyat hareketlerini ölçmek için kullanılır. Bollinger Bantlarının daralması, varlığın uzun süredir düşük fiyat dalgalanmaları yaşadığı ve büyük bir hareket için hazırlandığı anlamına gelir.

Bu ayın başlarında bir başka analist de XRP grafiğinde Bollinger Bantlarının sıkıştığına dikkat çekmişti. O dönemde XRP fiyatı 0,44 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve yaklaşık bir hafta sonra XRP fiyatı 0,63 doları aştı.

Bollinger Bantları, teknik analizde dikkate alınması gereken tek gösterge değil. Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçerek varlığın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu gösterir. Bu oran 0 ile 100 arasında değişir ve 70’in üzerinde olması bir düzeltmenin yakın olabileceği sinyali olarak yorumlanır. Son birkaç haftadır RSI bu seviyenin altında seyrediyor ve şu anda 47 civarında bulunuyor.

XRP’de yükseliş bekleyen bir başka analist ise Mikybull Crypto. Analist, XRP grafiğindeki sinyallerin 2017 yılındaki sinyallere benzediğini ve tıpkı o dönemde olduğu gibi devasa yükselişler yaşayabileceğini iddia etti. Mikybull Crypto şu ifadeleri kullandı: “Tarihsel olarak, grafik her zaman haberlerden önce gelir.”

ABD hükümetinin kısa bir süre önce 2 milyar dolar değerindeki BTC’leri başka cüzdanlara taşıması ve Ripple-SEC davasının yarattığı belirsizlikler XRP fiyatını baskılayabilir. Bununla birlikte XRP, 1 Ağustos’ta yaklaşık 630 milyon dolar değerinde 1 milyar XRP’nin kilidini açacak. Ancak bu kilit açılımı yıllardır düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve bu nedenle öngörülebilir bir gelişme. Bu nedenle kilit açılımın XRP’de olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor.

Son 24 saatte %3,30 oranında değer kazanan XRP, 0,63 dolar seviyesinde işlem görüyor.