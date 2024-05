Konsolidasyon, bir varlığın yükseliş veya düşüş yaşamadan önce sürdürdüğü yatay fiyat hareketi dönemidir. EAGRAG CRYPTO, tarihsel verilerden yola çıkarak XRP’de bu tür konsolidasyon dönemlerinin önemli yükselişlerin habercisi olduğunu söyledi.

#XRP Similar Pattern – Next Pump to $0.75! ✨🚀#XRP is dipping below the 100 MA, consolidating, and then pumping above it. The next pump should start, close above the 100 MA, and hold it as support to confirm the break-out. 📈💪

This time, the close above the 100 MA will be… pic.twitter.com/oUvc4wvok7

— EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 25, 2024