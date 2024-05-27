Konsolidasyon ve Potansiyel Boğa Hareketi

Konsolidasyon, bir varlığın yükseliş veya düşüş yaşamadan önce sürdürdüğü yatay fiyat hareketi dönemidir. EAGRAG CRYPTO, tarihsel verilerden yola çıkarak XRP’de bu tür konsolidasyon dönemlerinin önemli yükselişlerin habercisi olduğunu söyledi.

#XRP Similar Pattern – Next Pump to $0.75! ✨🚀#XRP is dipping below the 100 MA, consolidating, and then pumping above it. The next pump should start, close above the 100 MA, and hold it as support to confirm the break-out. 📈💪 This time, the close above the 100 MA will be… pic.twitter.com/oUvc4wvok7 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 25, 2024

Bu nedenle analist, XRP’de önemli bir yükselişin yaklaştığını öngörüyor. Tarihsel fiyat modellerini tekrar etmesi halinde XRP 100 günlük hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıkarak 0,75 dolar seviyesine yükselebilir.

Diğer analistler de XRP’nin büyük bir fiyat hareketliliğine hazırlandığını düşünüyor. XRP’nin 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmesi, artan alım baskısının bir işareti olarak görülebilir ve daha fazla fiyat artışına yol açabilir.

EAGRAG CRYPTO, yükseliş için XRP’de kırılmanın onaylanması gerektiğini vurguluyor. XRP fiyatının 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ve bu seviyeyi desteğe dönüştürmesi halinde yükseliş trendi başlayabilir.

Yaklaşan Kapanışın Önemi

EAGRAG CRYPTO, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Analiste göre bu gerçekleşirse, XRP’deki ayı trendi yerini boğa trendine bırakabilir.

Sonuç olarak EAGRAG CRYPTO, XRP’de önümüzdeki ayların efsanevi şekilde geçebileceğine inanıyor. XRP’yi, Tesla ve Apple gibi başarılı şirketlerle karşılaştıran analist, XRP’nin 100 günlük MA’nın üzerinde kapanıp kırılmayı onaylaması durumunda, bunun gelecekte büyük şeylerin habercisi olabileceğini düşünüyor.

XRP’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu. Analistlerin tahminleri ve teknik göstergeler, XRP yatırımcıları için umut verici olabilir.