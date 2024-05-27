Analist EGRAG CRYPTO, XRP’nin kısa vadede boğa koşusuna başlayacağını öngören bir grafik paylaştı.
Analist, 100 günlük hareketli ortalamaya (MA) dikkat çekiyor. Bu gösterge, bir varlığın genellikle fiyat trendini belirlemek için finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılıyor.
100 günlük hareketli ortalama (MA), söz konusu varlığın 100 gün içerisindeki ortalama fiyatını gösteriyor ve genellikle potansiyel destek ve direnç seviyesi çizgisi olarak değerlendiriliyor.
EAGRAG CRYPTO’nun paylaştığı grafikte XRP’nin 100 günlük MA’nın altında konsolide olduğu görülüyor. Bu normalde bir düşüş sinyali olarak yorumlanabilir ancak analist, XRP’nin XRP’nin 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmadan önce genellikle bu seviyenin altında konsolide olduğuna dikkat çekiyor.
Konsolidasyon ve Potansiyel Boğa Hareketi
Konsolidasyon, bir varlığın yükseliş veya düşüş yaşamadan önce sürdürdüğü yatay fiyat hareketi dönemidir. EAGRAG CRYPTO, tarihsel verilerden yola çıkarak XRP’de bu tür konsolidasyon dönemlerinin önemli yükselişlerin habercisi olduğunu söyledi.
Bu nedenle analist, XRP’de önemli bir yükselişin yaklaştığını öngörüyor. Tarihsel fiyat modellerini tekrar etmesi halinde XRP 100 günlük hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıkarak 0,75 dolar seviyesine yükselebilir.
Diğer analistler de XRP’nin büyük bir fiyat hareketliliğine hazırlandığını düşünüyor. XRP’nin 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmesi, artan alım baskısının bir işareti olarak görülebilir ve daha fazla fiyat artışına yol açabilir.
EAGRAG CRYPTO, yükseliş için XRP’de kırılmanın onaylanması gerektiğini vurguluyor. XRP fiyatının 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi ve bu seviyeyi desteğe dönüştürmesi halinde yükseliş trendi başlayabilir.
Yaklaşan Kapanışın Önemi
EAGRAG CRYPTO, 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine yükselmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Analiste göre bu gerçekleşirse, XRP’deki ayı trendi yerini boğa trendine bırakabilir.
Sonuç olarak EAGRAG CRYPTO, XRP’de önümüzdeki ayların efsanevi şekilde geçebileceğine inanıyor. XRP’yi, Tesla ve Apple gibi başarılı şirketlerle karşılaştıran analist, XRP’nin 100 günlük MA’nın üzerinde kapanıp kırılmayı onaylaması durumunda, bunun gelecekte büyük şeylerin habercisi olabileceğini düşünüyor.
XRP’nin önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu. Analistlerin tahminleri ve teknik göstergeler, XRP yatırımcıları için umut verici olabilir.
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