Son günlerde dar bir aralıkta işlem gören XRP’nin işlem hacmi %90 oranında arttı. Analistler, XRP’nin 0,55 dolar seviyesinde günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde 0,65 dolar seviyesine yükselebileceğine inanıyor.

Her ne kadar XRP son günlerde dar bir aralıkta işlem görse de varlığın işlem hacmindeki artış, boğaların geri döndüğünü gösteriyor. Buna rağmen 7 Ekim’de birçok kripto parada sert fiyat yükselişleri yaşanırken XRP ise nispeten sabit kaldı.

XRP’de Kilit Destek ve Direnç Seviyeleri

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,2 oranında değer kaybeden XRP 0,5296 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu süreçte XRP’nin işlem hacmi %90 oranında arttı. Analistler XRP’nin son 5 günlük süreçte 0,512 dolar ile 0,545 dolar aralığında sıkıştığını ve varlığın bu seviyelerde genellikle %20’lik yükseliş yaşama eğiliminde olduğunu öne sürüyor.

XRP bu konsolidasyon bölgesinden çıkıp 0,55 dolar seviyesinin üzerinde günlük kapanış yapmayı başarırsa önümüzdeki günlerde 0,65 dolar seviyesine yükselebileceği öngörülüyor. Bu tahmin RSI göstergesiyle de destekleniyor.

RSI göstergesi, XRP’nin aşırı satış bölgesinde olduğunu gösteriyor ve analistler bu, önümüzdeki günlerde potansiyel bir boğa fiyat dönüşünün sinyalini veriyor. Ancak, günlük grafikte hâlâ 200 Üstel Hareketli Ortalama (EMA)’nın altında işlem görüyor, bu ise bir düşüş işareti olarak yorumlanıyor.

Zincir üstü metrikler de XRP’de yükseliş görünümünü destekliyor. CoinGlass verileri XRP’deki en büyük likiditasyon seviyelerinin 0,53 dolar ve 0,563 dolarda olduğunu gösteriyor. Bu da yatırımcıların bu bölgelerde aşırı kaldıraç kullandığını gösteriyor.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte XRP’de 1,26 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu pozisyonların 1,02 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar ve 233 bin dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturuyor.