Ripple’ı çevreleyen hukuki sorunlara rağmen yükseliş trendine giren XRP, analistlere göre yakında vites artırabilir.

Ripple’ın geliştirdiği altcoin XRP, son 24 saatte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Yüzde 7’nin üzerinde değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,63 dolar bandında seyrediyor. Altcoin’in haftalık değer artışı yüzde 16, aylık kazanımı ise yüzde 26 ölçülüyor.

XRP, analistlere göre asıl ralliye şimdi başlıyor.

XRP Altı Yıllık Bekleyişi Sonlandırdı

Analist JD (X kullanıcı adı @jaydee_757), XRP/USDT paritesinin haftalık grafiğini inceledi. Analist, grafikte önemli bir kırılma tespit etti.

XRP, rekor fiyat seviyesine ulaştıktan sonra düzeltmeye başladığı 2018’den beri genel bir düşüş trendinde. Altcoin, bu süreçte üçgen formasyonu oluşturdu.

JD’ye göre XRP, güncel fiyat hareketiyle altı yıllık üçgen formasyonundan nihayet sıyrıldı. Ancak kırılma henüz doğrulanmadı. Analiste göre bir sonraki haftalık kapanış, kırılmanın gerçek olup olmadığını doğrulayacak.

6 yıldan sonra kırılma mı yaşandı? Bu gerçekten oldu mu? Eğer gerçekse, ralli DEVASA olacak.

JD, kırılma sonrası başlaması olası rallide XRP’nin nereye kadar yükselebileceği konusunda da tahminlerde bulundu. Analiste göre XRP, beklenen büyük rallide 3,5 dolara kadar çıkabilir. Söz konusu seviye, aynı zamanda XRP’nin 2018’de ulaştığı rekor fiyat seviyesini temsil ediyor.

XRP’nin 3,5 dolara ulaşması için, güncel kura kıyasla yüzde 450’nin üzerinde değer kazanması gerek.

2024’ün altcoin için yüksek dalgalanmayla geçmesi olası gözüküyor. Özellikle altcoin’in geliştiricisi Ripple ve SEC’in davası, kripto paranın performansını etkiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yasa dışı menkul kıymet işlemi gerçekleştirmek ile suçladığı Ripple’a 2020’de dava açtı. Dava 2024 itibarıyla hala sürüyor ve 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla sonuçlanması bekleniyor