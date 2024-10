XRP fiyatı tekrar geride bıraktığımız Eylül ayı başındaki seviyelere geriledi. Birçok kişi Ekim ayının XRP ve kripto para piyasası için yükselişlerle geçeceğini öngörürken beklentilerin tam tersi gerçekleşti. Bitcoin (BTC) 60.000 dolara geri çekilmesiyle XRP fiyatı da 0,52 dolar bandına geriledi.

Özet:

XRP fiyatı Eylül ayının ilk günlerinde de bu seviyede bir dip kaydettikten sonra 0,66 dolar seviyesini aşmıştı. XRP’deki bu yükseliş, Grayscale’ın XRP Trust fonunu başlatması ve Bitwise’ın XRP ETF başvurusunda bulunmasıyla daha da güçlendi. XRP grafiğinde o dönemde gerçekleşen Altın Kesişim (Golden Cross) da yükselişe katkıda bulunmuştu.

Ancak XRP Ekim ayına kötü bir başlangıç yaptı ve ayın ilk 3 gününde yaklaşık %13,8’lik düşüş yaşayarak 0,52 dolar bandının altına kadar geriledi. XRP’nin tekrar Eylül ayı başındaki fiyat seviyelerine gerilemesiyle yatırımcılar yeniden %25’lik bir yükseliş yaşanabileceğini öngörüyor. Topluluktaki beklentiler, önümüzdeki günlerde ve haftalarda Ripple ve XRP cephesinde önemli duyuruların ve gelişmelerin yaşanabileceği yönünde.

XRP fiyatındaki yükseliş trendi, yeni yatırım ürünlerine ilişkin başvurularla ve olumlu piyasa beklentilerinin etkisiyle tekrar hız kazanabilir​.

Bazı analistler de XRP’nin teknik veriler ışığında güçlü bir yükseliş trendine girebileceğini vurguluyor. “Dark Defender” adlı kripto para analisti, SEC davasının XRP fiyatı üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu ve teknik göstergelerin fiyatın yukarı yönlü hareketini desteklediğini savunuyor.

Analist ortalama fiyat mumları ve MACD gibi göstergelere dayanarak XRP’nin kritik destek seviyesinin üzerinde kaldığını belirtti. Bir diğer analist EGRAG CRYPTO, XRP’nin önümüzdeki aylarda “epik” bir artış göstererek 5 dolar seviyesini aşabileceğini tahmin ediyor.

