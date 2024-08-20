XRP günün en çok değer kazanan kripto paralarından biri.

Ripple’ın kripto parası XRP, geçtiğimiz 24 saatte yüzde 4’ten fazla değer kazandı. Gün içerisinde 0,61 dolara kadar yükselen altcoin, haber yayın saati itibarıyla 0,596 dolardan işlem görüyor.

XRP yükselirken grafiğinde altın kesişim formasyonu da gerçekleşti.

XRP Ralliye Başladı

Altcoin, X kullanıcılarının da dikkat çektiği gibi altın kesişim sonrası ralliye başladı. Altın kesişim, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor. Formasyon güçlü bir boğa sinyali olarak değerlendiriliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, (SEC) Ripple’a karşı temyize gitme konusunda henüz bir adım atmadı. Bu durum da XRP fiyatını pozitif etkiliyor olabilir. Ripple-SEC davasının hakimi Torres, SEC’in blockchain şirketi için talep ettiği 2 milyar dolar cezayı reddedip 125 milyar dolar ceza ödenmesine hükmetmişti.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse dahil çok sayıda piyasa katılımcısı, bu kararı zafer olarak yorumladı. SEC’in temyize gitme hakkı var, ama şimdilik buna başvuracağına dair bir belirti görülmedi.

Piyasadaki diğer bazı göstergeler de XRP için olumlu bir tablo çiziyor. Günlük XRP işlem hacmi bir günde yüzde 60’tan fazla yükseldi. Açık pozisyon (OI) değeri ise yüzde 13 arttı. OI değerinde artışı genellikle fiyatta dalgalanma izliyor.

XRP’nin yanı sıra diğer kripto paralar da yükseliyor. Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 3,4 artarak 2,14 trilyon dolara çıktı. Bitcoin (BTC) 61 bin doların hemen altında, Ether (ETH) ise 2.650 dolarda seyrediyor.

XRP Fiyat Tahminleri

XRP’nin önündeki en büyük engel 0,60 dolar direnci. Altcoin bu direnci kesin olarak aşabilirse, analistlere göre 1,20 doları hedefleyebilir.

X kullanıcısı CRYPTOWZRD, kripto paranın iyi bir kapanış gerçekleştirdiğini söyledi. Analiste, yakında dalgalanmanın artacağını ve özellikle XRP/BTC paritesinin etkisinde bir ralli başlayacağını düşünüyor.

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Bir diğer analist JACKIE ise kripto piyasasında boğa piyasasına XRP’nin öncülük edebileceğine inanıyor. Analist, “Geçmişte tam zıttı olduğu için, çoğu kişinin alışmakta zorlanacağı yeni bir olgu bu. XRP en son yükselen oluyor, sonra piyasa çöküyor. Akıllı olanlar uyum sağlıyor,” yorumunda bulundu.