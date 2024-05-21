Ripple’ın XRP’si, boğuştuğu yasal sorunlara rağmen en popüler kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. Yatırımcılar gelecekte yeniden eski ihtişamlı günlerine döneceği umuduyla XRP’ye yatırım yapıyor. Bu nedenle XRP, boğa sezonunda yatırımcıların en çok güvendiği kripto paralar arasında yer alıyor.

XRP 3.84 Dolara Ulaşırsa 10.000 ve 100.000 XRP Ne Kadar Değer Kazanır?

2021 yılındaki boğa sezonunda XRP beklentilerin çok uzağında kaldı. XRP 2023 yılının son çeyreğinde %7’lik nispeten küçük çaplı bir artışla yetindi. Ripple’ın XRP’si 2024 yılının ilk çeyreğinde ise %5’lik negatif büyüme yaşadı.

Bu anlamda XRP henüz kripto para piyasasındaki boğa sezonuna ayak uydurmayı başaramadı. Ancak kısa bir süre önce BTC’nin tekrar 71.000 doların üzerine yükselmesiyle XRP’de umutlar yeniden yeşerdi. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere birçok analist XRP için 1 dolar ile 200 dolar arasında değişen fiyat tahminlerinde bulunuyor.

Bu kapsamda biz de XRP’nin tekrar 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması halinde 10.000 XRP ve 100.000 XRP’nin nasıl bir getiri sağlayacağına yakından bakacağız.

XRP şu anda 0,55 dolar bandında işlem görüyor ve 10.000 XRP’nin maliyeti 5.500 dolar. XRP’nin yeniden 3,84 dolara dönmesi durumunda 10.000 XRP’nin değeri de 38.400 dolara yükselecek.

Benzer şekilde 100.000 XRP’nin maliyeti 55.000 dolar. XRP’nin yeniden 3,84 dolara dönmesi durumunda 10.000 XRP’nin değeri de 384.000 dolara yükselecek.

XRP’nin 3.84 Dolara Ulaşma Olasılığı

Fakat XRP şu anda 0,55 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 2018 yılının başında kaydettiği 3,84 dolarlık zirvesinden çok çok uzakta. Bu bağlamda XRP’nin yeniden 3,84 dolara yükselebilmesi için %598 oranında değer kazanması gerekiyor.

Son birkaç ayda XRP %598’lik bir yükseliş yaşayabileceğinin sinyallerini veren bir performans sergilemedi. Ancak yine de analistler, XRP’nin yalnızca 3,84 dolara yükselmekle kalmayıp çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını öngörüyor. Bu isimlerden biri de analist Javon Marks.

Marks kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda XRP’nin yüzde 2.000’in üzerinde değer kazanarak 15 dolar ile 20 dolar aralığına yükseleceğini öngördü.

Analist EGRAG CRYPTO ise XRP’nin 2024 yılının Eylül ayına kadar 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor. EAGRAG CRYPTO bu tahminini 21 günlük hareketli ortalamadaki kesişime dayandırıyor.