XRP, Ocak 2025’te ulaştığı zirveden bu yana yaklaşık %40 düşüş yaşadı. Ancak ChatGPT’ye göre yeni bir boğa koşusu için hâlâ güçlü sinyaller var.

Neler Olmuştu?

ABD’de geçen yıl Kasım ayında yapılan seçimlerden sonra, özellikle Donald Trump’ın kazanması, Ripple için olumlu bir atmosfer yarattı. Trump’ın vaat ettiği düzenleme değişiklikleri yürürlüğe girdi ve uzun süredir devam eden SEC davası da kısa süre önce sona erdi.

Ayrıca, XRP’nin ABD’nin stratejik kripto rezervi içinde yer alabileceği konuşuldu. XRP’yi izleyen ETF başvurularıda gündeme geldi. Şirket, yakın zamanda 1,25 milyar dolara büyük bir prime broker satın aldı. Bu, Ripple’ın sınır ötesi ödeme sistemi için büyük bir adım olarak görülüyor.

Fakat fiyat anlamında en büyük yükselişler, bu gelişmelerin öncesinde yaşandı. XRP, Ocak ayında 3,4 dolar ile 2018 zirvesine ulaştı. Ancak sonrasında fiyat 2 dolar altına kadar geriledi. Bu da yatırımcılar arasında bunun klasik bir “haberi sat” (sell-the-news) rallisi olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Yeni Bir Boğa Koşusu Başlayabilir mi?

ChatGPT’ye göre beş temel faktör, XRP’nin yeniden yükselmesini sağlayabilir:

XRP ETF’lerinin onaylanması: Bu, tıpkı Bitcoin’de olduğu gibi kurumsal sermayenin girişini tetikleyebilir. Piyasa genelindeki toparlanma: Son dönemde kötüleşen piyasa koşulları iyileşirse, XRP yeniden ivme kazanabilir. Kullanım alanlarının genişlemesi: Ripple’ın sınır ötesi ödeme sistemleri ve büyük iş ortaklıkları XRP’yi yeniden öne çıkarabilir. Balina aktivitesi: Seçim sonrası ortadan kaybolan balinalar geri dönerse, büyük alımlar parabolik fiyat hareketlerini başlatabilir. Teknik kırılım: 2,5 dolar ve 3 dolar dirençlerinin hacimli şekilde kırılması, algoritmaların ve momentum yatırımcılarının ilgisini çekebilir.

ChatGPT, XRP’nin bu direnç bölgelerinde hacimli bir kırılım yaşaması halinde momentumun trader’ları ve algoritmaları tetikleyebileceğini belirtiyor.

XRP’de Yeni Bir Yükseliş Mümkün mü?

XRP, teknik olarak zorlu bir dirençle karşı karşıya olsa da, hukuki netlik ve kurumsal adımlar güçlü bir temel oluşturuyor. ChatGPT’ye göre, doğru katalizörlerle yeni bir tüm zamanların zirvesi kaçınılmaz olabilir.