XRP yatırımcısı Binance kullanıcılarını ilgilendiren yeni ürün 11 Ocak’ta listelenecek.

Özet:

Binance hafta sonuna kadar XRP/USDT opsiyon sözleşmelerini listeleyecek. Borsa, rekabetçi fiyat ile kullanıcıların yatırım deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kripto borsa ayrıca Solana çekimlerini askıya aldı, birkaç altcoin’i listelemeden kaldırdı ve Binance Loans’a yeni varlıklar ekledi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası, yatırımcı deneyimini iyileştirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Binance, yeni duyuruya göre Binance Options RFQ’da 11 Mart’ta XRP/USDT opsiyonlarını listeleyecek.

XRP fiyatı duyurudan sonra herhangi bir dalgalanma göstermedi. Altcoin, 7 Mart ile aynı düzeyde seyrediyor. Son yedi günde yüzde 4,6 değer kazanan XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,61 dolardan işlem görüyor.

Binance, geçtiğimiz günlerde Solana çekimlerini “yüksek işlem hacminden” kaynaklı olarak durdurdu. Solana tabanlı coin çekimlerinin 9 Mart’ta yeniden başlatılması bekleniyor.

Borsa ayrıca Monero (XMR) Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai’yi (VAI) platformdan kaldırdı. Diğer yandan, Binance Loans’ta Filecoin (FIL), NEAR Protocol (NEAR), Stellar (XLM), EOS (EOS), Injective (INJ) ve Alien Worlds’ü (TLM) listeledi.