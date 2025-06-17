Kanada merkezli Purpose Investments, Kuzey Amerika’nın ilk spot XRP ETF’inin 18 Haziran’da Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Bu adım, XRP yatırımcılarının uzun süredir beklediği tarihi bir gelişme olarak öne çıkıyor.

OSC Onayı Geldi, Ticaret Başlıyor

Yeni yatırım ürünü, yatırımcılara XRP’ye doğrudan erişim imkânı sağlayacak. ETF’in lansmanı, Kanada’nın ana finansal düzenleyicisi olan Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) tarafından verilen resmi onayın ardından gerçekleşti.

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Bu gelişme, Brezilya’da bu yılın başlarında başlatılan Hashdex’in spot XRP ETF’inin ardından, küresel çapta XRP için düzenleyici kabulün yaygınlaşmakta olduğunu gösteriyor.

ABD’deki Durum Ne?

Franklin Templeton, WisdomTree ve Bitwise gibi büyük finans kuruluşları, ABD’de spot XRP ETF’i başlatmak için başvuruda bulundu. Ancak şu ana kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu başvurulara onay vermedi.

Bloomberg’in analizine göre, bu başvuruların 2025’in dördüncü çeyreğinde Ethereum ve diğer altcoin ETF başvurularıyla birlikte onaylanması bekleniyor. Özellikle CME Group’un düzenlenmiş XRP vadeli işlemlerini başlatması sonrası, bu yıl spot XRP ETF onayı ihtimalinin %88 olduğu belirtiliyor.

Halihazırdaki ABD XRP ETF’leri

Nisan ayında ABD’de Teucrium, XRP’ye dayalı kaldıraçlı bir ETF başlattı. Bu ürün, Ripple bağlantılı token’ın günlük getirilerini iki katına çıkarma hedefiyle işlem görüyor. Geçtiğimiz ay ise Volatility Shares, XRP vadeli işlemlerine bire bir maruz kalma imkânı sunan ilk vadeli XRP ETF’ini piyasaya sürdü.

Sonuç olarak 18 Haziran’da Toronto’da başlayacak spot XRP ETF’i, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için XRP’ye daha güvenli ve düzenlenmiş erişim sunarak, altcoinin benimsenmesini ciddi şekilde artırabilir. Gözler şimdi ABD’deki SEC’in vereceği kararlarda. Eğer benzer ürünler ABD piyasasında da onaylanırsa, XRP’nin kurumsal benimsemesi büyük bir ivme kazanabilir.