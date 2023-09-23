Ripple (XRP) sahiplerine yönelik yeni bir airdrop daha gerçekleştirilecek. Japonya merkezli kripto para platformu GMO Coin, uygun XRP sahiplerine Songbird Token (SGB) dağıtacak.

Dağıtım, 1 XRP başına 0,1511 SGB olarak gerçekleştirilecek.

Japonya merkezli bilişim devi GMO Internet Group bünyesinde faaliyet gösteren kripto para borsası GMO Coin, bu ayın sonuna kadar belirli kriterleri karşılayan XRP sahiplerine SGB Coin airdrop’u dağıtacağını açıkladı.

Bu yazımızda airdrop kriterlerine, kullanıcıların ne kadar airdrop alacağına ve Songbird Token (SGB) projesine ilişkin detaylara yakından bakacağız.

Songbird Token (SGB) Airdrop’una İlişkin Detaylar

Kısa bir süre önce medyaya yansıyan habere göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ripple’a dava açtığı gün (12 Aralık 2020) içerisinde XRP bulunan cüzdan adresleri bu airdrop’u almaya hak kazanacak. Airdrop kapsamında kullanıcılara 12 Aralık 2020 tarihinde tuttukları her bir XRP için 0,1511 SBG dağıtılacak.

GMO Coin tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada airdrop’tan yararlanmak isteyen yatırımcıların varlıklarının ekran görüntüsünü göndermesi gerektiği belirtilmişti. GMO Coin, söz konusu airdrop’un kripto para kredi ürünlerini kullanan XRP sahipleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

Japonyalı XRP yatırımcıları yıllardır bu airdrop’u bekliyordu. Ancak Japnya’daki yasal süreçler nedeniyle airdrop gecikti. XRP sahiplerine yönelik gerçekleştirilen Flare (FLR) airdrop’u da iki yıllık bir bekleyişin ardından bu yılın başlarında işleme alınmıştı. Songbird Token (SGB) airdrop’unun da 29 Eylül 2023 tarihine kadar kriterleri karşılayan kullanıcılara gönderilmesi bekleniyor.

XRP Yeni Bir Ralliye mi Hazırlanıyor?

XRP’den bahsetmişken son dönemde yapılan XRP fiyat tahminlerinden bahsetmemek olmaz. Ripple’nin (XRP) son dönemde oldukça çalkantılı fiyat hareketlilikleri kaydetti.

Özellikle Ripple ile SEC arasındaki davada geride bıraktığımız Temmuz ayında mahkemenin tarihi bir karar açıklaması üzerine XRP yükselişe geçmişti. XRP mahkemenin özet kararı sonrasında %80’in üzerinde artış yaşayarak 0,94 dolara dokundu.

Ancak ne yazık ki XRP bu yükseliş trendini sürdürmekte başarısız oldu ve takip eden aylarda bir kez daha 0,50 doların altına geriledi.

Popüler Twitter analisti KALEO, Ripple’ın davayı kazanacağını ve XRP’nin yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Bununla birlikte EAGRAG CRYPTO adlı bir başka analist ise XRP için 7 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. EAGRAG CRYPTO, XRP’nin 1,40 doları aşması durumunda 2,8 ve 5,5 dolar seviyelerine, hatta 7 dolara kadar yükselebileceğini iddia etti.