BlockchainCom, Ripple’ın XRP’sini yeniden listeleyen kripto para borsaları arasına katıldı.

Özet:

Ripple’ın XRP’si 2023 yılının şimdiye kadarki bölümünde yaklaşık %80 oranında değer kazandı. Bu yükselişte Ripple’ın SEC karşısında verdiği yasal mücadelede kazandığı kritik zaferler etkili oldu. Ripple, SEC karşısında son 6 ayda 3 tarihi zafer kazandı.

Mahkeme, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olmadığına hükmetti. Dolayısıyla bu karar, SEC’in Ripple’a yönelttiği kayıt dışı menkul kıymet suçlamaları karşılıksız kaldı. Bu gelişmenin ardından önde gelen kripto para borsaları XRP’yi yeniden listeledi.

Tüm bu gelişmeler ışığında kripto para uzmanları ve analistler XRP fiyat tahminlerine ağırlık vermeye başladı. Bazı analistler, XRP’nin 2024 yılının Mart ayına kadar XRP’nin 1,40 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Borsalar XRP’yi Yeniden Listelemeye Başladı

Ripple’ın XRP’si 2023 yılında oldukça iyi bir performans sergiledi. XRP, 1 Ocak 2023 tarihinden bu yana %80’in üzerinde artış yaşadı. Bu yükselişte elbette Ripple’ın SEC karşısında kazandığı tarihi zaferler etkili oldu.

Hatırlanacağı üzere Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 2020 yılında açtığı dava nedeniyle son 3 yılı aşkın süredir ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak yıllardır devam eden davada bu yıl 3 önemli gelişme yaşandı. Bunlar şu şekilde:

Temmuz 2023: Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

Ripple-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Analisa Torres, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Ekim 2023: SEC, mahkemenin Temmuz ayında verdiği kararı Eylül ayında temyize taşıdı. 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti.

SEC, mahkemenin Temmuz ayında verdiği kararı Eylül ayında temyize taşıdı. 3 Ekim’de mahkeme, SEC’in temyiz talebini reddetti. Ekim 2023: SEC, Ripple yöneticilerine yönelttiği suçlamaları kendi isteğiyle düşürdü.

Tüm bu gelişmeler ışığında Ripple, SEC’in açtığı davada üstünlüğü ele geçirdi. Ayrıca mahkemenin, Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmesiyle borsalar XRP’yi yeniden listelemeye başladı. BlockchainCom kısa bir süre önce yaptığı duyuruyla XRP’yi yeniden listeleyen borsalar arasına adını yazdırdı.

SEC’in 2020 yılının Aralık ayında Ripple’a dava açmasından bir ay sonra yani 2021 yılının Ocak ayında BlockchainCom XRP’yi delist etmişti.

Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri

BlockchainCom’un XRP’yi yeniden listelemesine rağmen varlığın fiyatında son 24 saatte pek fazla bir değişiklik yaşanmadı. CoinGecko verilerine göre XRP son 24 saatlik zaman diliminde -%1,1 oranında değer kaybederek 0,61 dolar seviyesinde sabit kaldı.

Popüler kripto para analistlerinden EAGRAG CRYPTO kripto para piyasasında kısa bir süre önce gerçekleşen sert çöküşe atıfta bulunarak yatırımcıları uyardı. Buna rağmen EAGRAG CRYPTO XRP’deki gidişatın olumlu olduğuna inanıyor ve varlığın 1,40 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Bir diğer kripto para analisti JD ise EAGRAG CRYPTO’ya kıyasla daha iyimser. JD, XRP grafiğinde “Altın Haç” oluştuğunu ve başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda fiyatın katlanarak artabileceğini iddia etti.