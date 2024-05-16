Kripto para piyasası haftalar sonra yükselişe geçti. Ripple’ın XRP’si ise devam eden SEC davası nedeniyle piyasaya kıyasla daha zayıf performans gösteriyor.

SEC, Ripple’ın 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep ediyor. Ceza konusunda son kararı ise mahkeme verecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), mahkemenin kararını temyize götürmesi, Ripple’ın XRP satışlarını kısıtlayabilir.

XRP fiyatı devam eden Ripple-SEC davasının yarattığı belirsizlik nedeniyle piyasa yükselirken sabit kalmaya devam ediyor. Son 24 saatte kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık %6 oranında arttı. Bu süreçte XRP ise %3,2’lik nispeten daha düşük bir yükselişle yetiniyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere, Ripple, SEC’in hüküm ve çözümler için verdiği talebe ilişkin belgelerin gizlenmesi için bir başvuru yaptı. Ripple’ın böyle bir girişimde bulunması bekleniyordu. Ancak asıl gerginlik, önümüzdeki günlerde yaşanabilir.

Mahkeme önümüzdeki günlerde Ripple’a verilecek ceza için toplanacak ve Ripple’ın programatik XRP satışlarına bir yasak getirilip getirilmemesine karar verecek.

XRP şu anda kripto para piyasasındaki yükselişlere ve düşüşlere daha az tepki veriyor. Ripple-SEC davasında önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, XRP fiyatının yönünü belirleyecek. Bu nedenle kripto para topluluğu, Ripple-SEC davasındaki gelişmeleri merakla bekliyor.

CryptoPotato olarak kısa bir süre bildirdiğimiz üzere EAGRAG CRYPTO, XRP’nin önümüzdeki günlerde 0,49 dolar direncinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda 6,40 dolara yükselebileceğini öngördü.

CrediBULL Crypto ise XRP’nin yükselişe geçmesinin Bitcoin’in fiyat performansına bağlı olduğunu söylemişti. Analiste göre BTC’nin 69.00-70.000 dolara doğru yükselmesi, XRP’de boğa koşusunu tetikleyebilir. CrediBULL Crypto, XRP’nin bu senaryoda 0,64 dolara yükselmesinin iyi bir işaret olacağını ifade etti.