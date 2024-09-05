Ripple’ın kripto parası XRP, geçtiğimiz birkaç gün boyunca piyasanın geneline uygun olarak anlamlı bir yükseliş sağlayamadı.

Alıcılar ortadan kayboldu ve fiyat hızla düştü.

Kilit destek seviyesi: 0,54 dolar

Kilit direnç seviyesi: 0,68 dolar

Fiyat Desteğe Geriledi

XRP, ağustos sonunda daha yüksek tepe fiyatlar belirlemeye çalıştı ancak satıcılar tarafından durduruldu. Fiyat yeniden aşağı yöneldi ve hızla 0,54 dolar desteğine geriledi. Kripto para haftayı yüzde 4 değer kaybıyla kapatma yolunda ilerliyor.

Yatay Seyir Sürüyor

Alıcılar eylül başından beri fiyatı yükseltme konusunda sorun yaşıyor. Altcoin’in fiyat dalgalanması, bu ay epey düşük kaldı. Dolayısıyla bir süredir yatay seyrediyor.

İvme göstergeleri de yatay seyretmeye başladı ve fiyatın hangi yöne gidebileceği konusunda hiçbir fikir vermiyorlar.

Hacim Çakıldı

XRP’nin işlem hacmi ağustos ortasından beri daha düşük dip seviyeler belirliyor. Bu durum yatırımcıların kripto paraya olan ilgisinin düştüğünü ortaya koyuyor. Hacimdeki düşüş, fiyatın neden yükselemediğini de açıklıyor.

Dinamikler yakında değişmezse, satıcılar avantajlı durumda ve yakında kilit destek seviyesine daha büyük baskıda bulunabilirler.