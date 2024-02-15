Kripto paralarda boğa piyasasının başlayıp başlamadığının konuşulduğu şu günlerde, diğer kripto paralar kadar etkileyici bir performans göstermeyen XRP, analistlere göre büyük bir kırılmaya hazırlanıyor olabilir.

Haftalık XRP grafiğini inceleyen analist Crypto Rover, uzun süreli bir formasyonun tamamlanmak üzere olduğunu tespit etti. XRP, formasyonun tamamlanmasıyla harekete geçebilir.

XRP Hareketliliğe Hazırlanıyor

Crypto Rover, haftalık XRP grafiğinde üç yıllık simetrik üçgen formasyonu tespit etti. XRP, geçtiğimiz üç yıldır bu üçgenin sınırları dahilinde fiyatlanıyor.

Hatta XRP, son düzeltmede üçgenin destek çizgisinin altına geriledi. Ancak bu gerileme oldukça kısa sürdü ve fiyat hızla çizginin üzerine geri yükseldi.

Analiste göre, XRP için kritik seviye 0,60 dolar. XRP bu direnci kırıp desteğe dönüştürebilirse, “devasa” bir kırılma yaşanabilir.

En Büyük Etken Dava

XRP’nin diğer kripto paraların gerisinde kalan performansı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile XRP’nin geliştiricisi Ripple Labs arasındaki süregelen davadan kaynaklanıyor olabilir.

SEC, kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmak ile suçladığı Ripple Labs’e 2020 sonunda dava açtı. XRP’nin Ripple’a ait bir varlık olduğunu iddia eden SEC, Ripple’ın XRP satmasını da kayıt dışı menkul kıymet işlemi olarak değerlendiriyor.

Mahkeme ise aynı görüşte değil. Yargış Analisa Torres, bireysel kullanıcılarına XRP satışının menkul kıymet işlemi olmadığına hükmetti. Kurumsal işlemler için ise tam tersi bir karar çıktı. Son olarak mahkeme, Ripple’dan 2022-2023 tarihli finansal belgelerini paylaşmasını istedi.

Tüm kripto para piyasasını kökten değiştirebilecek davanın sonucu, XRP fiyatını da önemli ölçüde etkileyebilir. Ripple lehine çıkabilecek bir karar, XRP fiyatının fırlamasıyla sonuçlanabilir.