XRP son 24 saatte kayda değer bir yükseliş yaşayarak 0,54 doların üzerine kadar yükseldi.

Günlük bazda en iyi performans sergileyen kripto paralardan biri olan XRP’nin piyasa değeri 29,6 milyar doları aştı. XRP’nin fiyatı yükselirken işlem hacmi ise kritik bir düşüş yaşadı.

Son haftalarda 0,45 dolar ile 0,48 dolar arasında dalgalanan XRP fiyatı son 24 saatte yaklaşık %3’lük bir artış gösterdi.

Bununla birlikte son bir aylık zaman diliminde %10’dan fazla bir artış yaşayan XRP, dalgalı piyasa koşullarında büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösterdi. Bu istikrarlı performans, yatırımcı güvenini pekiştiriyor ve XRP’nin önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç elde edebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Coinbase-SEC Davası

Coinbase’in 2. Devre Mahkemesi’ne yaptığı başvuru, kripto para topluluğunda önemli tartışmalara yol açtı. XRP destekçisi avukat MetaLawMan, Coinbase’in SEC davasındaki argümanlarını övdü ve bu gelişmenin SEC’nin otoritesi hakkında kritik soruları hızlandırma potansiyeline dikkat çekti.

MetaLawMan, dijital varlıkların borsalarda menkul kıymet olup olmadığı konusunun ele alınacağını belirtti. Dolayısıyla davada önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, kripto para sektörüne fazlasıyla ihtiyaç duyulan düzenleyici netliği getirebilir.

XRP’de Teknik Göstergeler Ne Anlatıyor?

XRP, şu anda 0,535 dolar seviyesinde işlem görüyor. Analistler, XRP’nin 0,6 dolar direncini geçmeyi başarması halinde sırasıyla 0,8 dolara ve 1 dolara yükseleceğine inanıyor.

Öte yandan 0,52 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde XRP yeniden 0,5 dolar desteğine yaklaşabilir. Analistler ve uzmanlar, satış baskısının devam etmesi halinde XRP’nin 0,45 dolara gerileme potansiyeline dikkat çekiyor.

Coinbase’deki XRP/USD paritesindeki 24 saatlik teknik göstergeler, XRP’de karmaşık bir piyasa duyarlılığını yansıtıyor. Öte yandan MACD göstergesi ise XRP’de yükseliş trendine işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 55.35 seviyesinde. Dolayısıyla bu, XRP’nin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olmadığını gösteriyor. Ortalama Yön İndeksi (ADX) ise 9.92 seviyesinde ve mevcut piyasa dinamiklerinin zayıf olduğu şeklinde yorumlanıyor.