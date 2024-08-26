Yılın geri kalanında ADA mı XRP mi daha iyi bir performans gösterecek?

OpenAI’ın popüler sohbet botu ChatGPT’yi kripto para meraklılarını ilgilendirecek bir soru ile meşgul etmeye karar verdik. ChatGPT’ye yılın geri kalanında XRP’nin mi Cardano’nun (ADA) mu daha iyi performans gösterceğini sorduk.

Sohbet botu, soruyu iki kripto parayı dört başlık altında kıyaslayarak yanıtladı. Ancak önce mevzubahis altcoin’lerin yıl başından beri gösterdiği performansa bakalım.

XRP yılı büyük ölçüde yatay geçirdi. Yıl başında 0,62 dolardan işlem gören XRP, haber yayın saati itibarıyla 0,59 dolardan işlem görüyor. Altcoin, yıl başından beri yüzde 4,8 civarı değer kaybetti.

ADA ise daha kötü bir tablo çiziyor. Yıl başında 0,59 dolardan işlem gören kripto para, aradan geçen aylarda yüzde 35 düşerek 0,37 dolara geriledi.

Gelin şimdi ChatGPT’nin değerlendirme ve tahminlerine göz atalım.

Hukuki Gelişmeler

Sohbet botuna göre hukuki gelişmeler, her iki kripto paranın da geleceğinde önemli bir rol oynayacak.

ChatGPT, Cardano’nun Ripple’a kıyasla soruşturma ve yaptırımlardan büyük oranda kaçındığını belirtti.

Cardano’nun akademik araştırma ve geliştirmeye verdiği önem, onu daha tutucu bir proje olarak konumlandırdı. Bu pozisyon uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilir. Ancak XRP piyasasında mevcut anlık tetikleyicilerden mahrum.

Bu tetikleyicilerden biri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava. SEC, XRP’nin menkul kıymet olduğunu iddia ederek Ripple’a 2020’de dava açmıştı.

Dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı ve Ripple’a 125 milyon dolar ceza kesildi. En önemlisi ise merkezi borsalarda satılan XRP’lerin menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmedildi. Birçok XRP yatırımcısı, bu kararı bir zafer olarak nitelendiriyor.

Teknolojik Gelişmeler ve Yaygınlık

ChatGPT, Ripple’ın uluslararası ödemelere odaklanan bir kuruluş olduğunu ve çok sayıda finans kuruluşuyla iş birliği yaptığını vurguladı.

Ripple geçtiğimiz günlerde Japon finans devi SBI Holdings’in alt kuruluşu SBI Digital Community ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği XRP Ledger’ın yaygınlığını da artıracak.

Ripple’ın teknolojisindeki ilerlemeler veya yeni iş birlikleri, XRP fiyatını destekleyebilir.

Cardano ise yol haritası kapsamında birçok güncelleme yapmaya hazırlanıyor. En yakın olanı eylül ayında gerçekleştirilecek.

Bu güncellemelerin başarısı, ADA’nın geleceğinde ve yükselişinde kilit rol oynayabilir.

Piyasa Duyarlılığı

ChatGPT’ye göre Ripple’ın SEC’e karşı kazandığı zafer, yatırımcıların hem XRP hem de genel anlamda kripto paralar konusunda duyarlılığını iyileştirebilir.

Cardano ise güçlü bir topluluk inşa etti ve “yavaş fakat emin adımlarla ilerleyen bir proje” olarak değerlendiriliyor.

Ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve birlikte işlerliğe verdiği önem uzun vadeli yatırımcıları, özellikle de işleve önem verenleri cezbedebilir.

Genel Piyasa Trendleri ve Makroekonomik Koşullar

Beklendiği üzere, Bitcoin’e epey bağlı olan kripto piyasasındaki genel trendler XRP ve ADA’yı da etkileyebilir.

Piyasalarda yükseliş eğilimi mevcutsa, ikisi de yükselebilir. Benzer şekilde düşüş eğilimi de düzeltmeye yol açabilir.

Bununla birlikte; faiz oranları, enflasyon ve küresel ekonomik koşullardaki değişiklikler de kripto paraların gidişatında önemli bir rol oynayabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole’de yaptığı konuşmada eylül ayında faizleri indirmeyi planladıklarını açıkladı.