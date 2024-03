Kripto para piyasaları, 2024 ile birlikte yeni bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin gibi birçok kripto para, fiyat rekoru kırdı.

XRP ve Stellar (XLM) ise çeşitli nedenlerden dolayı piyasanın gerisinde. Fakat bu ikili, analistlere göre yakında herkesi şaşırtabilir.

Kripto para analisti Charting Guy (X kullanıcı adı @ChartingGuy), 27 Mart’ta paylaştığı gönderisinde “Kimilerine göre 6 yıldır yatay seyretmekten başka bir şey yapmayan ve çoğu kişinin ölü kabul ettiği bu iki coin için gerçekleri grafikler söylüyor,” dedi.

Analiste göre hem XRP hem de XLM, daha yüksek dip fiyatlar ve daha düşük tepe fiyatlar belirleyerek giderek sıkıştı. Analist, simetrik üçgen formasyonu oluşturan kripto paralar için, “Sıkışma büyümeye yol açar,” yorumunda bulundu.

Aşağıdaki grafiği paylaşan analist, XRP için 10-13 dolar hedefinin oldukça sıradan olduğunu belirtti. XRP/USD paritesinin aylık grafiğine üçgen formasyonu tam olarak uygulandığında, 38 dolara kadar çıkabileceği görülüyor.

Charting Guy, altcoin’in önümüzdeki on yıl içinde üç haneli fiyat seviyelerine ulaşacağını öngörüyor.

$XRP or you could use the full triangle height for a higher target of $38 or so. this is kinda mind boggling, so i mention it as a probability, but not my main thesis.

this may or may not hit this cycle, but i do believe $XRP will hit 3 digits + within the next decade.. 😴👀 pic.twitter.com/db17DXLDRd

— Charting Guy (@ChartingGuy) March 27, 2024