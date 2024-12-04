PEPE 8,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki en büyük 28. proje konumunda.

Kripto para piyasasında altcoin sezonunun başlamasıyla PEPE yatırımcıları varlığın yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

Memecoin PEPE, Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından hızla yükselişe geçerek 14 Kasım’da 0,00002457 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bu yükseliş, büyük borsalardaki listelenme haberleri ve topluluktaki artan ilgiyle desteklendi. Ancak tıpkı diğer memecoin’ler gibi PEPE de bir süre sonra gerilemeye başladı. PEPE şu anda ATH seviyesinin yaklaşık %15 altında, 0,000021 dolar bandına işlem görüyor.

Bununla birlikte PEPE’de son dönemdeki balina hareketleri dikkat çekiyor. Lookonchain verilerine göre bir balina son 20 günlük süreçte Binance aracılığıyla yaklaşık 7 milyon dolar değerinde PEPE satın aldı ve bu token’ları kendi cüzdanına çekti. Bu tür büyük satın alımlar söz konusu varlığın fiyatında artışlarını tetikleyebilir. Zira arzın ve satış baskısının azalması varlığın fiyatında yükselişe yol açabilir.

Altcoin Sezonu Başladı mı? 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla kripto para piyasasında yükseliş trendi başladı. Bu süreçte DOGE, BTC gibi önde gelen kripto paralar tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. DOGE ve BTC’deki yükseliş trendinin sakinleşmesinin ardından, XRP gibi diğer altcoin’ler sahneye çıktı. XRP bir aylık zaman diliminde yaklaşık %420’lik yükseliş yaşayarak son 7 yılın zirvesine ulaştı. Bu süreçte XRP piyasa değeri sıralamasında USDT, BNB ve SOL’u geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Son 24 saatte ise TRX ve Binance Coin (BNB) gibi diğer popüler altcoin’ler yükselişe başladı. Son 24 saatte %70’in üzerinde değer kazanan TRX 0,4313 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti. BNB de 771.60 dolarla yeni bir zirve belirledi. Bu süreçte XLM, HBAR, DOT ve AVAX gibi diğer altcoin’lere yönelik yatırımcı ilgisi arttı. Kripto para topluluğu astronomik yükseliş yaşayacak bir sonraki altcoin’in hangisi olacağına odaklanmış durumda.