PEPE 8,7 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para piyasasındaki en büyük 28. proje konumunda.

Kripto para piyasasında altcoin sezonunun başlamasıyla PEPE yatırımcıları varlığın yükselişe geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

Memecoin PEPE, Trump’ın 5 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından hızla yükselişe geçerek 14 Kasım’da 0,00002457 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bu yükseliş, büyük borsalardaki listelenme haberleri ve topluluktaki artan ilgiyle desteklendi. Ancak tıpkı diğer memecoin’ler gibi PEPE de bir süre sonra gerilemeye başladı. PEPE şu anda ATH seviyesinin yaklaşık %15 altında, 0,000021 dolar bandına işlem görüyor.

Bununla birlikte PEPE’de son dönemdeki balina hareketleri dikkat çekiyor. Lookonchain verilerine göre bir balina son 20 günlük süreçte Binance aracılığıyla yaklaşık 7 milyon dolar değerinde PEPE satın aldı ve bu token’ları kendi cüzdanına çekti. Bu tür büyük satın alımlar söz konusu varlığın fiyatında artışlarını tetikleyebilir. Zira arzın ve satış baskısının azalması varlığın fiyatında yükselişe yol açabilir.

Whales continue to accumulate $PEPE!

A whale has withdrawn 337.09B $PEPE($6.92M) from #Binance in the past 20 days.https://t.co/65vbIQd2dd pic.twitter.com/79NauAQt8V

— Lookonchain (@lookonchain) December 4, 2024