Amerika’nın en büyük kripto para borsası Coinbase, Ethereum tabanlı katman-2 ağı Base üzerinde XRP ve Dogecoin’in sarılmış (wrapped) versiyonlarını kullanıma açtı.

Böylece cbXRP ve cbDOGE isimli token’lar, merkeziyetsiz uygulamalarda kullanılabilecek şekilde Base ekosistemine dahil edildi.

Coinbase Assets’in X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, cbXRP ve cbDOGE’nin arkasındaki gerçek varlıklar bire bir oranla şirketin saklama hizmetlerinde tutuluyor. Yani her bir sarılmış token, aynı miktarda gerçek XRP ve DOGE ile destekleniyor.

Borsanın verdiği bilgilere göre şu ana kadar yaklaşık 10,4 milyon cbDOGE üretildi ve toplam değeri yaklaşık 1,88 milyon dolar seviyesinde konumlanıyor. Ayrıca 2,3 milyon cbXRP de piyasaya sürüldü; bunların toplam değeri ise 5 milyon doları aştı. Coinbase, kullanıcıların dolandırıcılık mağduru olmaması için sözleşme adreslerini de paylaştı.

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Sarılmış Varlıklar Genişliyor

cbXRP ve cbDOGE, Base ağı üzerinde işlem gören sarılmış varlıklar listesine katıldı. Daha önce cbBTC (Bitcoin) ve cbETH (Ethereum) isimli token’lar da piyasaya sürülmüş ve yatırımcılardan ilgi görmüştü. Coinbase, önümüzdeki dönemde Cardano (ADA) ve Litecoin (LTC) için de benzer versiyonlar çıkarmayı planlıyor.

cbBTC’nin 2024 yılının Eylül ayında Base ve Ethereum üzerinde kullanıma açılmasının ardından, sarılmış Bitcoin’ler arasında en büyük üçüncü versiyon olmayı başardığı belirtiliyor. CoinGecko verilerine göre cbBTC’nin piyasa değeri 4,7 milyar doları aşarken, hemen Binance’in BTCB’si ve BitGo’nun WBTC’si önünde yer alıyor.

Başarı ve Kriz Yan Yana

Coinbase, son dönemde dikkat çekici başarılara imza attı. Kripto sektöründen S&P 500 endeksine giren ilk şirket olan borsa, ayrıca 2,9 milyar dolarlık anlaşmayla dünyanın en büyük kripto türev platformu Deribit’i satın almak üzere harekete geçti.

Ancak şirket aynı zamanda büyük bir veri ihlaliyle de mücadele ediyor. Yaklaşık 69 bin kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı olay, sadece veri güvenliğini değil, borsanın destek altyapısını da etkiledi. Yaşanan kaybın 400 milyon doları bulabileceği tahmin ediliyor. Şirketin saldırıyı zamanında kamuoyuyla paylaşmaması ise ayrıca tepki çekti.