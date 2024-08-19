Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 7. kripto para birimi Ripple (XRP) yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaparak tüm büyük rakiplerini geride bıraktı. Bu fiyat yükseliş, XRP’nin fiyat tarihindeki en büyük patlamaya hazır olabileceğine dair spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

2017 yılının başından 2018 yılının başına kadar 315 günde yaklaşık %60.000’lik astronomik yükseliş kaydeden XRP, takip eden yıllarda çöküşe geçti. 2018 yılından bu yana geri kalan 6 yıllık süreçte XRP’nin teknik analiz grafiğinde simetrik üçgen formasyonu oluştuğu görülüyor.

Yükseliş sinyali olarak yorumlanan simetrik üçgen formasyonu, fiyatın daha düşük zirveler ve daha yüksek dipler yapmasıyla oluşur ve iki yakınsayan trend çizgisi, zirve noktasında birleşir. Bu durum, fiyatın zirveye yaklaştıkça azalan volatilite ile piyasada kararsızlığa işaret eder.

Bu teknik analiz formasyonunun oluşumu, söz konusu varlığın fiyatında mevcut trend yönünde bir kırılma yaşayabileceği şeklinde yorumlanır. 2018 yılındaki senaryo göz önünde bulundurulduğunda XRP’deki kırılımın yükseliş yönünde olacağı öngörülüyor.

XRP grafiğine bakıldığında simetrik üçgen formasyonunun tamamlanmasına çok az bir süre kaldığı gözlemleniyor. Bu formasyonun 2024 yılında ve 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmiyor. Analistler, XRP grafiğindeki simetrik üçgen formasyonunun kırılımla sonuçlanması durumunda 2017-2018 yıllarındaki yükselişinin yarısını bile gerçekleştirmesi halinde %30.000’lik bir artışla 9,66 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak bu tahminler şu an için pek de inandırıcı görünmüyor.

Bu olası devasa yükseliş, XRP yatırımcıları için büyük bir fırsat sunabilir ve kripto para biriminin gelecekteki yönü hakkında büyük beklentilere yol açabilir.

Geçmişte Yaşanan Simetrik Üçgen Formasyonu Kırılımları

Kripto para piyasasında da sıklıkla karşılaşılan simetrik üçgen formasyonu, fiyatın belirli bir aralıkta sıkışması sonucu aşağı veya yukarı yönlü kırılım yaşamasını tetikliyor. Geçmişte yaşanan simetrik üçgen formasyonu kırılımlarından bazı örnekler şu şekilde:

Bitcoin’in (BTC) 2020’deki Yükselişi: 2020 yılının ortalarında Bitcoin, 10.000-12.000 dolar aralığında işlem görürken bir simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. 2020 yılının Ağustos ayında bu formasyonda yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Bitcoin fiyatı birkaç ay içinde 20.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kırılım, kripto para piyasasında yeni bir boğa sezonunun başlangıcını tetikledi.

2020 yılının ortalarında Bitcoin, 10.000-12.000 dolar aralığında işlem görürken bir simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. 2020 yılının Ağustos ayında bu formasyonda yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşti. Bitcoin fiyatı birkaç ay içinde 20.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu kırılım, kripto para piyasasında yeni bir boğa sezonunun başlangıcını tetikledi. Ethereum’un (ETH) 2021 Rallisi: 2021 yılının başlarında Ethereum, 1.400-1.700 dolar arasında bir konsolidasyon dönemine girdi ve bu süreçte bir simetrik üçgen formasyonu oluştu. Bu formasyonun yukarı yönlü kırılımıyla ETH fiyatı 4.000 doların üzerine yükseldi.

2021 yılının başlarında Ethereum, 1.400-1.700 dolar arasında bir konsolidasyon dönemine girdi ve bu süreçte bir simetrik üçgen formasyonu oluştu. Bu formasyonun yukarı yönlü kırılımıyla ETH fiyatı 4.000 doların üzerine yükseldi. Altın’ın 2009-2011 Yükselişi 2009’dan 2011’e kadar altın fiyatları, simetrik bir üçgen formasyonu içerisinde hareket etti. Bu formasyondan yukarı yönlü kırılma, altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkardı.

2009’dan 2011’e kadar altın fiyatları, simetrik bir üçgen formasyonu içerisinde hareket etti. Bu formasyondan yukarı yönlü kırılma, altın fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkardı. Apple’ın (AAPL) 2014 Yılındaki Rallisi: Apple hissesi, 2014 yılında uzun süreli bir konsolidasyon dönemi yaşarken simetrik üçgen formasyonu oluşturdu. Bu formasyondan yukarı yönlü kırılım, Apple hissesinin yeni zirvelere ulaşmasını sağladı ve teknoloji sektöründe büyük bir ralliyi tetikledi.

Bu örnekler, simetrik üçgen formasyonlarının genellikle yukarı yönlü kırılmalarla sonuçlanabileceğini ve mevcut trendin devamını işaret edebileceğini gösteriyor. Ancak yatırımcılar, simetrik üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırılımının garanti olmadığını unutmamalı ve stratejilerini diğer teknik göstergelerle desteklemelidir.