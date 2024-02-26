Gelin XRP ile ilgili en yeni fiyat tahminlerine göz atalım.

Özet:

X’teki (eski adıyla Twitter) analistler XRP için çeşitli pozitif fiyat tahminleri sunuyor. Kimileri mart ayında tarihi bir boğa koşusu yaşanacağını düşünüyor.

En iyimser tahmine göre tarih tekerrür ederse, XRP fiyatı 27 dolara fırlayabilir.

Ripple’ın geliştirdiği XRP, son günlerde genel kripto piyasasının gerisinde kalan bir performans gösterdi. Altcoin, haftalık bazda yüzde 4’ün üzerinde değer kaybetti. Yine de XRP fiyatındaki negatif trendin yakında son bulacağın düşünen çok sayıda analist var.

X kullanıcısı XRP whale (kullanıcı adı @realXRPwhale), gelecek ayın altcoin için “tarihi bir ay” olacağını düşünüyor. Takipçisi sayısı 100 binin üzerinde olan @realXRPwhale, ciddi dalgalanmalardan geçecek XRP’nin 10 doların üzerine çıkabileceğini öne sürdü.

Bir diğer analist EGRAG CRYPTO, XRP için çok daha ilginç bir fiyat tahmini paylaştı. XRP’nin dip yaptığı güncel performansını 2017 ile kıyaslayan analist, fiyatın nihayetinde 27 dolara fırlayabileceğini düşünüyor:

XRP’nin yalnızca 2017 seviyelerine kıyasla 7 kat değerlenmesi gerek. Böylece 27 dolara ulaşabilir. Benim hedefim bu ve kârı garanti etmek için çeşitli fiyat seviyelerinde satış yapmayı planlıyorum.

CryptoPotato’nun da aktardığı üzere, önemli bazı faktörler, XRP’nin bu yıl gerçekten de boğa koşusunun eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Konuyu daha derinlemesine öğrenmek isteyenler, aşağıdaki videomuza göz atabilirler:

Ripple Cüzdanında Sıra Dışı Hareket

XRP topluluğu, altcoin fiyatının yanı sıra, dün Ripple’ın emanet cüzdanında tespit edilen sıra dışı bir hareketi de tartışıyor.

Ripple’ın emanet cüzdanında kilitli tutulan XRP’ler, önceden belirlenmiş bir takvim doğrultusunda dolaşıma sokuluyor. Dün gerçekleştirilen işlem ise 400 milyon XRP’nin kilidini takvim dışında açarak dolaşıma soktu.

Değeri 217 milyon doları geçen XRP’lerin kilidinin neden açıldığı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Ripple’ın bu ay 1 milyar XRP’yi 1 Şubat’ta dolaşıma sokması gerekiyordu. Bunu üç işlem halinde gerçekleştirmek istedi. Toplamda 600 milyon XRP’yi dolaşıma sokan ilk iki işlem başarıyla gerçekleşirken, üçüncü işlem gerçekleştirilemedi.

İşte 400 milyon XRP’lik bu işlem, kilit açılım takvimini yakalama amacıyla gerçekleştirildi.