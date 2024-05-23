ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak 2024 tarihinde spot Bitcoin ETF’lerini onayladı. Son günlerde ise spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler bir hayli arttı. SEC, bugün VanEck’in spot Ethereum ETF’ine ilişkin kararını açıklayacak.

Bununla birlikte Ethereum ETF’lerinin olası onayının ardından sıranın XRP ETF’lerine gelebileceği tartışılıyor. Bu konunda Solana da güçlü bir aday.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Ardından BTC’nin Performansı

10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’leri onaylandığında BTC 44.483 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasını takip eden 2 ay içerisinde BTC fiyatı 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da yaklaşık %66’lık bir artış anlamına geliyor.

XRP ETF’leri için Varsayımlar

Konuyla ilgili olarak ChatGPT’ye görüşleri soruldu. OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT, XRP ETF’lerinin onaylanması halinde XRP fiyatının yaklaşık %66’lık yükseliş yaşayarak 0,878 dolara yükselebileceğini öngördü.

Bu, XRP’nin 2018 yılında kaydettiği 3.84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun çok çok altında. Bununla birlikte spot XRP ETF’lerinin olası onayının, XRP üzerinde Bitcoin’e kıyasla çok daha küçük bir etki yaratacağı öngörülüyor.

Analistler ise olası bir onay durumunda XRP’nin çok daha büyük yükselişler yaşayacağını tahmin ediyor. ChatGPT piyasa koşulları, yatırımcı davranışı ve düzenlemeler gibi çeşitli faktörlerin XRP fiyatı için kritik katalizörler olduğuna vurgu yaptı.

ChatGPT’ye spot XRP ETF’lerinin olası onayının ardından varlığın fiyatının 1 dolara yükselip yükselemeyeceği de soruldu. Yapay zeka botu, ETF’lerin XRP’ye olan talebi artıracağı ve daha yüksek likidite ile daha büyük işlem hacimleri sağlayacağını söyledi.

Spot XRP ETF’leri Başlatılabilir mi?

XRP ETF’lerinin başlatılıp başlatılmayacağına dair kesin bir gelişme yok. Zira şimdiye kadar ABD’de bu konuda hiçbir başvuru yapılmadı.

XRP yatırımcıları ise SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylayacağına dair artan beklentilerin ardından heyecanlanmaya başladı. Zira Ethereum ETF’lerinin onaylanması, XRP gibi diğer altcoin’ler için de ETF’lerin önünü açacağı tahmin ediliyor.

Uyarı: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.